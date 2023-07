FC Schalke 04: Personal-Déjà-Vu am ersten Spieltag – geht Reis erneut diesen gewagten Schritt?

Die Spannung steigt, so langsam wird es für den FC Schalke 04 ernst. Am Freitag (28. Juli) steht die erste Zweitliga-Partie an. Man trifft mit dem HSV im Auftaktspiel auf einen absoluten Hochkaräter und Aufstiegsfavoriten der Liga. Es kommt zum direkten Duell zweier Schwergewichte.

Vor diesem enorm spannenden Spiel steht für Knappen-Coach Thomas Reis eine enorm schwierige Entscheidung an. Bringt er Neuzugang Timo Baumgartl schon von Anfang an? Oder setzt er lieber auf Henning Matriciani? Hinter der Innenverteidiger-Position des FC Schalke 04 stehen noch eine Fragezeichen.

FC Schalke 04: Baumgartl vor Startelf-Debüt?

Mit Timo Baumgartl hat der S04 den langersehnten Innenverteidiger verpflichten können. Der 27-Jährige kommt von der PSV Eindhoven und verfügt über Menge Erst- und Zweitligaerfahrung. Er soll die Abwehrstütze der Knappen werden und der Defensiv-Leader werden. Doch schlüpft er schon in Hamburg in diese Rolle?

Baumgartl ist erst seit zwei Tagen da, kann bis zum HSV-Spiel nur wenige Einheiten mit seinen Kollegen absolvieren und fährt dann, aller Voraussicht nach, mit zum ersten Ligaspiel. Vor der Partie beim HSV stellt sich nun die Frage, ob Thomas Reis Baumgartl direkt in die Startelf stellt.

Denn der gebürtige Böblinger hat eine lange Leidenszeit hinter sich, fiel aufgrund einer Hodentumor-Erkrankung inklusive Chemotherapie über ein Jahr aus und kam in der abgelaufenen Saison auf lediglich acht Pflichtspiel-Einsätze. In den letzten Monaten war er jedoch wieder voll im Training und soll wieder bei hundert Prozent sein.

Wie er sich jedoch bei seinem neuen Team einfügt und ob er schon nach wenigen Stunden im Team zur Stammkraft werden kann, ist jedoch fraglich. Der große Pluspunkt könnte sein, das Baumgartl mit Marcin Kaminski einen alten Bekannten an seiner Seite hätte. Beide haben schon in Stuttgart zusammengespielt und oft das Innenverteidiger-Duo gebildet.

Jenz-Deal als positives Beispiel

Dass ein möglicher Startelf-Einsatz von Baumgartl mit einem gewissen Risiko verbunden wäre, ist kein großes Geheimnis. Doch in der jüngeren Vergangenheit hat sich bereits gezeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, dieses Risiko einzugehen. Denn bei Moritz Jenz ist man mit dieser Strategie gut gefahren. Der Innenverteidiger stand schon wenige Stunden nach seinem Wechsel in der Startelf und war von Sekunde eins an ein echter Stabilisator für die S04-Defensive.

Ähnlich könnte es mit Baumgartl sein. Der 27-Jährige ist fit und war bei PSV voll im Training. Mit Kaminski, Simon Terodde und Paul Seguin sind schon einige Bekannte im Team – somit fällt die Eingewöhnung wohl nicht allzu schwer. Ob Reis dennoch den gewagten Schritt geht und den Neuzugang direkt von Anfang an spielen lässt, ist mehr als fraglich.