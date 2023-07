FC Schalke 04: Baumgartl gegen den HSV in der Startelf? Reis hat klaren Plan

Der FC Schalke 04 steht kurz vor der Verpflichtung von Timo Baumgartl. Der Innenverteidiger absolviert am Mittwoch (26. Juli) den Medizincheck und wird dann seinen Vertrag bei S04 unterschreiben. Am Donnerstag (27. Juli) steigt er ins Training ein.

Am Freitag (28. Juli) steht dann auch schon das erste Pflichtspiel an. Der FC Schalke 04 ist zu Gast beim Hamburger SV. Die Reise wird Baumgartl wohl mit antreten. Ob er aber auch gleich zum Einsatz kommt?

FC Schalke 04: Baumgartl gegen den HSV dabei?

„Wenn alles geklärt ist und er ins Training einsteigen kann, werden wir entscheiden, ob die Reise nach Hamburg Sinn macht oder nicht“, sagte Trainer Thomas Reis am Mittwoch. Es sei ein Vorteil, dass Marcin Kaminski und Baumgartl sich aus Stuttgarter Zeiten schon kennen. Das vereinfache die Eingewöhnung. Und mit Kaminski würde Baumgartl wohl auch die Innenverteidigung bilden. Geht Reis dieses Risiko ein?

„Wir reden über ungelegte Eier. Ich muss mir selbst erstmal ein Bild machen und dann schauen. Es stehen mir definitiv drei Innenverteidiger zur Verfügung. Ich bin froh, wenn Timo dazukommt“, so Reis. Er wolle erst das Training abwarten und dann entscheiden, was die beste Aufstellung ist. Baumgartl gleich in die Startelf zu werfen, schloss er dabei nicht aus.

Reis über Baumgartl: „Ein echter Leader“

Für den Neuzugang fand er lobende Worte: „Er hat bewiesen, dass er ein absoluter Bundesliga-Spieler ist.“ Er habe viel Erfahrung, einen guten Spielaufbau, sei stark im Zweikampf und Kopfballspiel und könne den jungen Spielern weiterhelfen. „Er ist ein echter Leader“, so Reis.

Der Schalke-Trainer gab dann sogar zu, dass man einen Spieler vom Format Baumgartl normalerweise wohl nicht bekommen hätte. „In Eindhoven war er vielleicht fußballerisch nicht so erfolgreich, aber das sind dann auch immer die Gründe, wieso wir überhaupt eine Chance bekommen“, so Reis.

Medienberichten zufolge wechselt Baumgartl ablösefrei zu Schalke und erhält einen Vertrag bis 2025. Lediglich erfolgsabhängige Boni sollen von Schalke zur PSV Eindhoven fließen.