Schalke 04: Sylla-Comeback? Van Wonderen bremst alle Fan-Hoffnungen

Ganze sieben Wochen fehlt Moussa Sylla Schalke 04 bereits. Der Angreifer hatte sich im Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel in Köln (0:1) einen Muskelfaserriss zugezogen. Seither warten die Knappen sehnsüchtig auf die Rückkehr Syllas.

Seit Montag (17. März) ist er zurück im Training, hat bereits erste Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Doch wann kann Schalke 04 wieder voll auf Sylla zählen? Das könnte wohl noch etwas dauern.

Schalke 04: Sylla gegen Fürth wohl noch nicht dabei

14 Torbeteiligungen in 19 Spielen – das ist die starke Statistik von Sylla in dieser Saison. Ohne ihn ist ein ganzes Stück Torgefahr abhandengekommen. Die letzten Wochen haben gezeigt, wie wichtig der 25-Jährige für Königsblau ist. Königsblau vermisst den Stürmer also schmerzlichst.

Die Trainingsrückkehr gibt S04 und vor allem den Fans nun Hoffnung, dass er schon bald wieder für Blau-Weiß auflaufen könnte. Wie Kees van Wonderen gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ nun verraten hat, werden sich die Fans noch etwas gedulden müssen.

„Vielleicht reicht es bei Moussa für den Kader. Aber dafür muss alles passen. Wahrscheinlich ist es noch ein bisschen zu früh“, so der Coach. Es gebe nur eine kleine Hoffnung, dass er in Fürth auflaufen könne. Intern soll man den Plan haben, dass er erst gegen Ulm (Sonntag, 6. April) eine wirkliche Option sein soll.

S04 lässt Vorsicht walten

Dass Königsblau ihren Top-Stürmer wohl lieber noch eine Woche gibt, statt ihn schon in Fürth wieder mit in den Kader zu nehmen, dürfte neben seiner langen Ausfallzeit auch der Gesamtsituation geschuldet sein. Denn zum einen befindet sich der S04 (noch) im gesicherten Mittelfeld, dazu soll Sylla Königsblau im Sommer einen ganzen Haufen Geld einbringen.

Sylla soll und wird Schalke nach der Saison verlassen, doch die Knappen-Bosse wollen mit dem Stürmer möglichst viel Geld machen. So wolle man laut übereinstimmenden Medienberichten eine zweistellige Millionenablöse einstreichen. So möchte man bei ihm (zurecht) kein Risiko eingehen.