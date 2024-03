FC Schalke 04: Youngsters vor Profi-Debüt? S04-Fans horchen bei diesem Anblick auf

Der FC Schalke 04 steht vor dem Duell gegen den Karlsruher SC (Sonntag, 31. März, 13.30 Uhr) mächtig unter Druck. Königsblau ist im Abstiegskampf zum Siegen verdammt. Allerdings ist der Gegner enorm gut in Form. Vor der Länderspielpause gewann der KSC mit 7:0 gegen Magdeburg, während S04 2:5 in Berlin unterging.

Aufgrund der Situation und dem drohenden Abstieg verzichtete Karel Geraerts bislang auf Spieler aus der U19 oder der U23. Ein Youngster-Duo fehlte jedoch am Samstag (30. März) bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04. Sind die beiden U23-Spieler gegen den KSC dabei?

FC Schalke 04: Oranje-Duo fehlt bei U23-Erfolg

Steven van der Sloot und Jimmy Kaparos trainieren schon seit Monaten bei den S04-Profis mit und durften unter anderem mit ins Winter-Trainingslager nach Portugal. Zu einem Einsatz bei der Geraerts-Mannschaft kam es jedoch noch nicht. Geraerts betonte bislang, dass bei den jungen Akteuren noch etwas fehle, um dauerhaft bei den Profis mitwirken zu können.

Die S04-Fans fordern schon seit Monaten, dass man den jungen Spielern mehr Chancen geben sollte – trotz der sportlich prekären Lage des Pottklubs. Ist es gegen den KSC so weit? Ein Detail deutet darauf hin, dass sowohl Jimmy Kaparos als auch Steven van der Sloot gegen den KSC ihr Debüt feiern könnten. Denn beide standen nicht im Kader der zweiten Mannschaft des S04 beim 3:1-Sieg gegen Wiedenbrück.

Verletzt ist jedoch keiner der beiden Spieler und sie bekleiden genau die Positionen, auf denen die Profis große Probleme haben: Van der Sloot ist Rechtsverteidiger und Kaparos zentraler, defensiver Mittelfeldspieler.

Youngster-Duo für S04-Verletzte?

Nach der Blamage in Berlin musste Königsblau gleich zwei ganz bittere Nachrichten verkraften: Sowohl Brandon Soppy als auch Ron Schallenberg werden dem S04 in den kommenden Wochen fehlen. Auf der rechten Defensiv-Seite und im zentralen Mittelfeld hat Geraerts also großen Bedarf.

Denn Danny Latza und Henning Matriciani haben in Berlin einen rabenschwarzen Tag erwischt und konnten überhaupt keine Werbung für sich betreiben. Gut möglich, dass Geraerts sich mit den beiden U23-Akteuren weitere Optionen verschaffen möchte.