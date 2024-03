Schalke 04 steht vor XXL-Umbruch! Bedient sich Königsblau bei einem Aufsteiger?

Der FC Schalke 04 zittert weiter um den Verbleib in Liga zwei. In den verbleibenden acht Partien in dieser Saison geht es für den Pottklub ums nackte Überleben, bei einem Abstieg droht die Insolvenz. Doch auch im Falle des Klassenerhalts wird sich bei Königsblau einiges ändern.

In erster Linie dürfte der Kader einen radikalen Schnitt bekommen. Viele Akteure des FC Schalke 04 stehen auf der Streichliste. Karel Geraerts, Marc Wilmots und Co. werden einiges zu tun bekommen. Schon jetzt hat man wohl erste Kandidaten im Kopf – auch einen aufstrebenden Akteur von der SV Elversberg?

Schalke 04: Neuer Mittelfeld-Motor für Königsblau?

Auf Königsblau wartet ein wilder Sommer. Die Planungen für die anstehende Transferphase erschweren sich aufgrund der sportlichen Lage ungemein. Schafft man den Klassenerhalt oder geht man tatsächlich runter? Diese Frage lässt eine konkrete Planung für die kommende Saison kaum zu.

Denn werden sich Geraerts, Wilmots und Co. bereits jetzt nach möglichen Neuzugängen umschauen (müssen). Richtet man in dem Zuge auch den Blick ins Saarland? Die SV Elversberg sorgt in ihrer ersten Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte für Furore. Mit sieben Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz stehen die Chancen gut, ein weiteres Jahr in Liga zwei zu spielen. Einer der Hauptgründe für den Erfolg ist Semih Sahin.

Sahin ist der Mittelfeld-Motor und Stratege im Mittelfeld der Saarländer. Der 24-Jährige überzeugt in seiner ersten Zweitliga-Spielzeit auf ganzer Linie. Als klassischer Box-to-Box-Achter spult er viele Kilometer pro Spiel ab. Dazu ist er technisch stark und enorm robust in den Zweikämpfen. Attribute, die dem S04 in dieser Spielzeit oft abhandengekommen sind.

Sahin ein heißer Kandidat auf einen Sommer-Wechsel

Aufgrund seiner starken Saison dürften wohl einige Klubs auf den Mittelfeld-Akteur aufmerksam geworden sein. Sahin hat sich in der laufenden Spielzeit ins Rampenlicht gespielt. Bei einem passenden Angebot würde die SV Elversberg den Deutsch-Türken wohl gehen lassen. Greift S04 bei ihm also zu?

Sein Vertrag läuft nur noch bis 2025. Stand jetzt würde sich für Elversberg also nur noch im kommenden Sommer die Möglichkeit bieten, eine Ablöse mit Sahin zu generieren. Sein Marktwert beläuft sich auf knapp eine Million Euro.