S04-Star avanciert zum großen Hoffnungsträger – wird ER Schalkes Ass im Ärmel?

Der Umbruch des S04 war riesig, fast der gesamte Kader ist neu aufgestellt worden. Umso wichtiger ist die laufende Vorbereitung für Knappen-Coach Karel Geraerts und sein neu zusammen gewürfeltes Team. Allerdings ist es einer der Spieler, der schon in der vergangenen Saison da war, der zum großen Hoffnungsträger wird.

Neben Super-Knipser Moussa Sylla (sieben Tore in vier Spielen) sticht vor allem Paul Seguin in der bisherigen Saisonvorbereitung heraus. Der Mittelfeldakteur wird mehr und mehr zum Spielstrategen – er ist auf dem besten Wege zum Top-Star des S04 zu werden.

S04: Seguin entwickelt sich zu Schalkes Unterschiedsspieler

Schon in der vergangenen Rückrunde zeigte er, wie wichtig er für das Spiel von Geraerts werden kann. Der Belgier machte mehrfach deutlich, dass er ein großer Fan des 29-Jährigen ist. Geraerts betonte immer wieder, dass Seguin für ihn ein besonderer Spieler sei. Das stellt der Mittelfeldakteur in der bisherigen Vorbereitung eindrucksvoll unter Beweis.

Neben Neuzugang Sylla ist Seguin der auffälligste Spieler bei Königsblau. Er ist überall auf dem Platz zu finden, baut das Spiel auf und ist auch offensiv immer wieder mit von der Partie. Egal ob aus dem Spiel oder per Standard, ob aus der Ferne oder im Sechzehner – hat Seguin im letzten Drittel den Ball, wird es nahezu mit Garantie gefährlich. Die sieben Vorlagen, die er in den bisherigen vier Testspielen sammelte, unterstreichen dies.

++ FC Schalke 04: Fans trauen ihren Augen nicht – Neuzugang sorgt für große Überraschung ++

Der 29-Jährige hat eine ganze Weile gebracht, um auf Schalke anzukommen. Doch seit der Ankunft von Geraerts ist Seguin wie ausgewechselt. Man merkt ihm das Vertrauen, das der Trainer in ihn hat, förmlich an. In dieser Form kann er zum großen Unterschiedsspieler für Königsblau werden.

Königsblau hat ein neues Traum-Duo

In der vergangenen Saison war Neu-Kapitän Kenan Karaman der Erfolgsgarant des S04. In der anstehenden Saison könnte das Duo Sylla/Seguin der gegnerischen Abwehr Probleme bereiten. Die beiden kennen sich erst wenige Wochen, doch auf dem Platz verstehen sich der Franzose und der Deutsche schon blind. Ganze vier Treffer legte Seguin seinem Teamkollegen bereits auf.

Weitere News:

Die Knappen-Anhänger hoffen nun, dass sich der starke Eindruck aus der Vorbereitung auch mit in die Saison genommen werden kann. Die Offensive von Königsblau hat in den Testspielen gezeigt, dass sie auch Top-Teams wie Midtjylland oder Kiew Probleme bereiten kann. Ein entscheidender Faktor bis dato war sicherlich Seguin.