FC Schalke 04: Leihstar am Boden – ausgerechnet HIER droht der nächste Tiefpunkt

Sein Wechsel vom VFL Bochum zum FC Schalke 04 sorgte 2022 für großen Wirbel. Beim VfL war Sebastian Polter ein absoluter Fan-Liebling. Der Stürmer schoss Bochum zum Klassenerhalt und wurde abgefeiert. Dann folgte der Wechsel zu S04.

Bei den VfL-Fans ist er seither unten durch. Und für ihn persönlich hat sich der Wechsel zum FC Schalke 04 auch nicht gelohnt. Erst der Abstieg, dann eine bittere Hinrunde und eine Leihe zum SV Darmstadt. Nun droht ausgerechnet in Bochum der nächste Tiefpunkt.

FC Schalke 04: Polter vor Rückkehr nach Bochum

Auf den letzten Drücker wechselte der Angreifer im Januar zu den Lilien. Bei S04 war er nicht mehr erste Wahl und fiel sogar als Sturm-Option Nummer Drei zurück. So ging er den Schritt nach Darmstadt. Dort gehört er zum Stamm-Personal, allerdings droht ein weiterer Abstieg.

Gerade mal 13 Punkte sammelte die Hessen bis jetzt. Bis zu Platz 16 sind es zwar lediglich sechs Punkte, doch die letzten Wochen machen nicht gerade Hoffnung. Unter anderem verloren die Lilien mit 0:6 vor heimischer Kulisse gegen Augsburg.

Nach der Länderspielpause stehen für Darmstadt jetzt die entscheidenden Wochen an. Diese werden mit dem Auswärtsspiel in Bochum eingeläutet. Für Polter ist es das erste Spiel an alter Wirkungsstätte seit dem Wechsel zu S04.

Abstiegs-Endspiel für S04-Leihgabe?

Das wird für Polter wohl ein ganz brisantes Spiel – und dazu ein enorm Wichtiges für den SVD. Denn sollte man auch das Spiel in Bochum nicht gewinnen können, dürfte der Abstieg von S04-Leihgabe Polter und Co. wohl schon fast feststehen. Zwar folgen noch Duelle gegen die direkt Konkurrenz (Mainz und Köln), doch nur die beiden Siege würde für den SVD nicht reichen.

An den letzten drei Spieltagen warten noch Wolfsburg, Hoffenheim und Dortmund – drei absolute Brocken für Darmstadt. Mit einer Niederlage in Bochum stünde der SVD also schon mit mehr als einem Bein in Liga zwei. Für Polter wäre das wohl der nächste Super-GAU.