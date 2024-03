FC Schalke 04: Hoffnung dahin? Großer Traum von S04-Star droht zu platzen

Er ist der Mann der Saison beim FC Schalke 04. Kenan Karaman ist die Lebensversicherung des Pottklubs. Ohne ihn stünde S04 noch viel schlechter da als ohnehin schon. Der Angreifer hat sich nicht nur zu einem Leistungsträger und Führungsspieler, sondern auch zu einem Publikumsliebling entwickelt.

Der türkische Nationalspieler spielt eine bärenstarke Saison. Dennoch droht sein großer Traum, an der EM 2024 teilzunehmen, zu platzen. Der Akteur des FC Schalke 04 hat lediglich eine letzte Chance – eine EM-Nominierung rückt jedoch in weite Ferne.

FC Schalke 04: Karaman ohne Chancen auf EM-Teilnahme?

18 Torbeteiligungen in 23 Pflichtspielen – das ist die irre Ausbeute des 30-Jährigen in dieser Saison bisher. Der Offensiv-Star hat Schalke schon das ein oder andere Mal gerettet. So schoss er sein Team sowohl gegen Braunschweig (1:0) als auch gegen Wiesbaden (1:0) nahezu im Alleingang zum Sieg.

Seine großen Ziele vor der Saison waren der direkte Wiederaufstieg mit Königsblau und die Teilnahme an der EM in Deutschland. Von beiden Zielen ist er momentan weit entfernt. Denn der türkische Nationalspieler wurde für die Länderspiele im März nicht nominiert. Stattdessen bekamen andere Akteure den Vorzug – ein schlechtes Zeichen für den Schalker.

++ FC Schalke 04: Degradiertem Baumgartl reicht’s – jetzt holt er zum Gegenschlag aus ++

31 Mal stand er bisher für die türkische A-Nationalmannschaft auf dem Feld. Dabei gelangen ihm sechs Treffer. Auf sein nächstes Länderspiel wird er jedoch wohl warten müssen. Derzeit deutet alles darauf hin, dass Nationaltrainer Vincenzo Montella den S04-Star auch in den kommenden Monaten und auch bei der EM nicht berücksichtigen wird.

Letzte Chance kurz vor der EM

Das dürfte für Karaman ein herber Rückschlag sein. Für ihn wäre eine EM-Teilnahme in Deutschland wohl das Größte. Schließlich ist er in Deutschland geboren und aufgewachsen. Eine letzte Möglichkeit hat der S04-Star jedoch noch: die Länderspiele der Türkei vor der EM. Kurz vor Beginn des Turniers trifft die Türkei auf Italien und Polen – allerdings wird dort schon der Kader für die EM feststehen.

Weitere News:

So bleibt ihm nur, weiter seine Leistungen zu bringen und zu hoffen, dass Montella diese honoriert und ihn doch noch mit zur EM nimmt. Im Winter kam sogar mehrfach das Gerücht auf, dass Karaman Schalke mit Blick auf die EM-Chancen verlassen wolle. Doch der Angreifer blieb bei Königsblau und steckt nun ganz tief im Abstiegskampf der zweiten Liga.