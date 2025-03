Schalke 04: Schallende Ohrfeige für S04-Talent? Jetzt kommt es wohl knüppeldick

Kaum eine Person wird in letzter Zeit bei Schalke 04 so häufig diskutiert wie Felipe Sanchez. Der argentinische Youngster ist vor der Saison für viel Geld gekommen, stand seit Oktober jedoch kein einziges Mal mehr auf dem Platz. Das wird sich wohl auch am kommenden Spieltag nicht ändern.

Denn während die Profis am Freitagabend (14. März, 18. 30 Uhr) zu Hause gegen Hannover 96 den dritten Sieg in Folge einfahren wollen, wird Sanchez wohl ein paar Kilometer entfernt von Gelsenkirchen kicken: mit der U23 von Schalke 04 in Duisburg.

Schalke 04: Sanchez am Wochenende bei der U23?

Sein letzter Einsatz war am zehnten Spiel gegen Fürth (3:4). In diesem Spiel sah Sanchez nach 48 Minuten die gelb-rote Karte. Seitdem schmort er auf der Bank, Trainer Kees van Wonderen gibt ihm keine Chance – obwohl sich die Defensive des Pottklubs oft nicht allzu gut präsentiert. Der Niederländer setzt auf die erfahrenen Akteure wie Marcin Kaminski und Tomas Kalas, statt den Youngster ranzulassen.

Das sorgt in der königsblauen Fangemeinde für großen Unmut – diese will ihr argentinisches Juwel sehen. Doch auf eine Chance bei den Profis wird er weiter warten müssen. Am Freitag wird er wohl bei der U23 zum Einsatz kommen.

Laut der „WAZ“ trainierte Sanchez schon am Mittwoch (12. März) bei der Zweitvertretung des S04, die um den Klassenerhalt in der Regionalliga bangen muss. Nach der Einheit unterhielten sich Sanchez und U23-Coach Jakob Fimpel angeregt und gut gelaunt auf Spanisch. Ob Sanchez also tatsächlich in Duisburg zum Einsatz kommen wird?

Sanchez wartet weiter auf Chance

Fimpel wollte sich indessen nicht in die Karten schauen lassen. „Das müssen wir mal schauen. Ich schaue mal, was für eine Info morgen kommt“, so Fimpel, der die S04-Profis in der Hinrunde für zwei Spiele als Interimscoach begleitet hatte, ehe van Wonderen übernahm.

Fakt ist: Es wäre das nächste klare Zeichen, dass Sanchez auch in den kommenden Wochen hintendran sein wird. Seit nunmehr fünf Monaten wartet der 20-Jährige auf Einsatzminuten. Für die Entwicklung des Youngsters ist das natürlich alles andere als förderlich.