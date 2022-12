FC Schalke 04: Reis mit Schock-Nachricht! Das kann der S04 gar nicht gebrauchen

Nach der kurzen WM-Pause befindet sich der FC Schalke 04 aktuell voll in der Vorbereitung. Cheftrainer Thomas Reis darf sich auf einige Rückkehrer freuen.

Allerdings gibt es jetzt auch eine schlechte Nachricht für den FC Schalke 04. Ausgerechnet bei einem S04-Star könnte sich das Comeback verschieben. Die Worte von Reis bedeuten jedenfalls nichts Gutes. Besonders im Kampf um den Klassenerhalt wäre er wichtig.

FC Schalke 04: Reis mit Schock-Nachricht

Die Königsblauen müssen seit Anfang Oktober aufgrund eines Mittelfußbruchs auf S04-Star Rodrigo Zalazar verzichten. Sein Ausfall war vor allem für die ohnehin schon schwache Offensive des FC Schalke 04 ein heftiger Rückschlag.

Spätestens zum Trainingslager im Januar in Belek hofften die Knappen, dass der Uruguayer wieder einsteigt. Zum Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (21. Januar) sollte der Mittelfeldstar des S04 wieder im Kader stehen. Doch wie es scheint, wird seine Rückkehr wohl noch ein paar Wochen dauern.

„Es kommt immer darauf an, wie der Heilungsverlauf ist und wie sich der Fuß verhält, wenn er wieder zum ersten Mal gegen den Ball getreten hat. Ich bin da kein Arzt“, gab sich Cheftrainer Reis gegenüber der „WAZ“ zurückhaltend.

Zalazar wird die ersten Spiele nicht zur Verfügung stehen

Doch bei einer Sache ist sich der S04-Coach sicher: „Es wird aber definitiv noch dauern, sodass er in den ersten Spielen 2023 definitiv nicht zur Verfügung stehen wird.“ Dabei, so Reis weiter, hätte er Zalazar „gern so früh wie möglich dabei.“

Muss vorerst nur zusehen: Rodrigo Zalazar wird wohl erst sehr spät wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Foto: IMAGO / Team 2

Dafür muss der spielfreudige Mittelfeldspieler allerdings erstmal vollständig ins Schalker Mannschaftstraining einsteigen. Diese ist jedoch nicht absehbar. In 2022 wird es definitiv nicht mehr dazu kommen, erklärt Reis.

Und auch nach dem Jahreswechsel braucht der Schalke wohl Geduld. „Damit lehne ich mich schon weit aus dem Fenster, aber ich denke, auch das wird eng“, so der Coach. Aussagen, die die S04-Fans gar nicht brauchen. Mit Zalazar auf dem Platz gibt es bei den Anhängern immerhin etwas Hoffnung, wenigstens ein bisschen Offensivgefahr auszustrahlen.