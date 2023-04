FC Schalke 04: Nach blassen Auftritten – Fan-Liebling droht erneut der Bankplatz

Für den FC Schalke 04 wird bereits das kommende Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin (Freitag, 14. April, 20:30 Uhr) zum selbst betitelten Endspiel um den Klassenerhalt. Gegen den direkten Konkurrenten muss Königsblau dringend drei Punkte einfahren, um den Glauben an die Liga-Rettung weiter aufrechtzuerhalten.

Bei dieser enorm bedeutungsvollen Partie könnte ein Star-Spieler des FC Schalke 04 jedoch auf die Bank versetzt werden. Neben den schwachen Leistungen aus den letzten Wochen kommt nun auch noch dazu, dass die Konkurrenz auf seiner Position wieder größer wird.

FC Schalke 04: Zalazar nur noch zweite Wahl?

Rodrigo Zalazar ist zweifelsohne einer der beliebtesten Spieler bei Blau-Weiß. Der Uruguayer identifiziert sich mit seiner Art wie kaum ein zweiter mit dem Verein. Das wissen die Fans zu schätzen und honorieren es mit der bedingungslosen Unterstützung des 23-Jährigen. Doch in letzter Zeit wurde die Kritik an dem Offensiv-Star größer. Viele Fans glauben, es sei das Beste, ihm eine Pause zu geben und ihn erstmal auf die Bank zu setzen.

Dies droht Zalazar nun tatsächlich. Denn der Südamerikaner wirkte zuletzt unkonzentriert und überdreht, seit dem Derby zeigte Zalazar keine allzu guten Auftritte mehr. In den vergangenen Spielen hatte er jedoch kaum Konkurrenz, das Personal in der Offensive war knapp. Das ändert sich allmählich wieder – besonders die Rückkehr von Dominick Drexler birgt die Gefahr für Zalazar, erneut auf die Bank zu wandern. In Augsburg war der Mittelfeldspieler auch schon nur Bankdrücker, kam aber schon in der ersten Hälfte für den Gelb-Rot-gefährdeten Eder Balanta in die Partie.

In dem brisanten Kellerduell gegen Berlin könnte Drexler also wieder in die Startelf rücken. Vor allem seine körperlich Robustheit und das starke Passspiel könnte der S04 in diesem Spiel sicherlich gebrauchen. Zudem war Drexler vor seiner Verletzung in guter Form und sorgte immer wieder für gefährliche Offensiv-Aktionen. Diese konnte Zalazar in den vergangenen Spielen nur ganz selten vorweisen.

Reis lobt Drexler

Dass Drexler wieder ein echte Option für die S04-Startelf ist, freut auch Trainer Thomas Reis. Der 49-Jährige lobte den Offensiv-Mann unter anderem für seine unangenehme Spielweise und seine Leader-Fähigkeiten. „Er ist ein schlauer Spieler, erkennt freie Räume, hat ein gutes Passspiel. Dazu ist er auf und neben dem Platz ein ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft“, erklärte Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Gute Offensiv-Aktionen, eine gewisse Passschärfe und Führungsstärke – das sind genau die Attribute, die Königsblau im Abstiegs-Krimi gegen die alte Dame aus der Hauptstadt gebrauchen kann.

Es ist also durchaus möglich, dass Reis Drexler Zalazar vorzieht und dem jungen Mittelfeldmann eine Pause gibt. Dieser könnte zum Ende der Partie noch einmal wichtige Akzente setzen und möglicherweise für Gefahr sorgen. Doch ganz gleich, wen Reis von Anfang an spielen lässt: Ein Sieg muss in jedem Fall dringend her.