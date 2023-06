Ob Tom Krauß, Alex Kral oder Moritz Jenz: Die Abgänge schmerzen dem FC Schalke 04 nach dem Abstieg in die 2. Liga sehr. Nun müssen auf diesen Positionen ebenbürtige Nachfolger gefunden werden.

Für die Innenverteidigung erhofft sich der FC Schalke 04, dass Sepp van den Berg eine weitere Saison bei den Königsblauen bleibt. Sollte das nicht der Fall sein, gäbe es noch einen weiteren Profi aus der Zweiten Liga, der den Gelsenkirchenern jetzt angeboten wurde. Ob er der Jenz-Ersatz wird?

FC Schalke 04: Van Drongelen ein Kandidat?

Als am Mittwoch (7. Juni) der FC Schalke 04 sich plötzlich von acht Spielern verabschiedete, machten die Fans große Augen. Zwei Spieler fehlten in der Liste: Sepp van den Berg und Marius Bülter. Bei beiden hat der S04 noch Hoffnungen, dass sie bleiben. Bülter dürfte es allerdings wohl wieder zurück in die Bundesliga ziehen. Mit van den Berg laufen Gespräche über die Verlängerung der Leihe mit dem FC Liverpool.

Auch interessant: FC Schalke 04: Irres Terodde-Detail enthüllt! ER sorgte für die spektakuläre Wende

Aber auch mit weiteren Neuzugängen beschäftigt sich Schalkes neuer Sportdirektor Andre Hechelmann. So soll laut „Bild“ Rick van Drongelen ein Kandidat für die Innenverteidigung der Knappen sein.

Der Abwehrspieler war von Union Berlin an Hansa Rostock ausgeliehen und avancierte sich zu einer wichtigen Personalie des Ost-Klubs. 23 Liga-Partien absolvierte der Niederländer, nur in drei Spielen wurde er eingewechselt und spielte sonst immer in der Startelf.

Berater bietet ihn bei S04 an

Nun aber endet die Leihe des 24-Jährigen. Für Hansa Rostock wird es schwierig, den 1,88 Meter großen Innenverteidiger zu halten. Darum bietet ihn sein Berater bei anderen Klubs an. Dazu zählt auch der FC Schalke 04.

Wird Rick van Drongelen in der nächsten Saison für S04 spielen? Foto: IMAGO/Fotostand

Nun stellt sich die Frage, ob Trainer Thomas Reis van Drongelen in seinen Planungen aufnehmen möchte. Mit Maya Yoshida und Moritz Jenz haben zwei Innenverteidiger den Verein verlassen. Sollte van den Berg ebenfalls gehen, hätte S04 mit Leo Greiml, Marcin Kaminski und Henning Matriciani nur noch drei Spieler für die Position.

Mehr News für dich:

Bis zum 1. September haben die Mannschaften die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten. Ob van Drongelen danach auf Schalke unter Vertrag stehen wird, zeigt sich dann schon bald.