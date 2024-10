FC Schalke 04: Aus und vorbei! Fan-Traum bei Trainersuche wohl geplatzt

Beim FC Schalke 04 dreht sich weiterhin alles um die Trainersuche. Karel Geraerts wurde vor knapp anderthalb Wochen entlassen und ein neuer Chefcoach ist noch nicht wirklich in Sicht. Spätestens in der Länderspielpause soll der neue Mann jedoch präsentiert werden.

Ein Name sorgte in den vergangenen Tagen für großes Aufsehen: Raul soll ein ernstzunehmender Kandidat für die Geraerts-Nachfolge gewesen sein. Die Bosse des FC Schalke 04 waren sogar in Madrid, um mit ihm zu sprechen. Eine Raul-Rückkehr zu S04 ist jetzt jedoch vom geplatzt.

FC Schalke 04: Raul-Engagement wohl vom Tisch

Der Spanier ist zweifelsohne einer der größten Fußballer, die je für S04 aufgelaufen sind. Raul ist noch immer ein absoluter Liebling auf Schalke und viele Anhänger würden sich den Spanier wohl zurückwünschen. Und nie war dieser Traum wohl realistischer als in diesem Herbst. Schließlich standen die Klubbosse um Ben Manga tatsächlich mit der Real-Legende in Kontakt.

Er soll der absolute Wunschkandidat der Schalker gewesen sein, Manga und Co. sollen ihm sämtliche Konzepte und Visionen für den Klub mit ihm als Cheftrainer dargelegt. Letztlich sollen laut der „Bild“ die Bemühungen jedoch nicht ausgereicht haben, um den Spanier zu überzeugen.

Denn der Pottklub habe sich abermals eine Absage von Raul eingeholt, der große Traum der Knappen-Anhänger scheint also geplatzt. Raul wolle bei Real bleiben, weiterhin die Zweitvertretung des Top-Klubs trainieren und im kommenden Sommer auf den Cheftrainer-Posten schielen.

Nach Raul schwirrt jedoch schon der nächste große Name rund um den S04. Laut „Bild“ sollen die S04-Bosse intern auch über Fernando Torres nachdenken. Der 40-Jährige trainiert aktuell die U23 von Atletico Madrid, hat dieses Team jedoch erst um Juli übernommen.

Weitere News:

Ähnlich wie Raul ist wohl auch an Torres eher unrealistisch. Schließlich passen auch seine Ambitionen und Ansprüche wohl kaum zu zweiten deutschen Liga. Aber es scheint, dass Königsblau für die Nachbesetzung des Geraerts-Postens alle möglichen Szenarien prüft.