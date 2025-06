Schalke 04: Ex-Fanliebling packt aus – er bereut den S04-Abschied „jeden Tag“

Er kam, ist mit Schalke 04 als Zweitliga-Meister aufgestiegen und ging wieder. Die Zeit von Viktor Palsson auf Schalke war äußert überschaubar. Und doch feiern ihn die Knappen-Anhänger noch immer. Der Grund: Er opferte sich für den Verein und die Farben auf und machte nie einen Hehl daraus, dass er seine Zeit in Gelsenkirchen enorm genossen hat.

Gegenüber der „WAZ“ hat der Ex-Schalker nun über seinen Abgang von Schalke 04 und eine mögliche Rückkehr zu Königsblau gesprochen. Schließlich ist Miron Muslic, sein Ex-Coach bei Plymouth Argyle, ab sofort auf Schalke Chefcoach.

Schalke 04: Palsson blickt wehmütig auf seinen S04-Abgang

Palsson galt immer als knallharter Kämpfer, der sich in jeden Zweikampf reinschmeißt und um jeden Preis den Ball haben möchte. Mit diesen Attributen und seinem einwandfreien Charakter hat er sich tief in die Herzen der S04-Fans gespielt. Sein Name ist auf Schalke noch immer gern gehört, sein Gesicht gern gesehen.

Das weiß auch Palsson selbst. Wohl auch deswegen, bereut er die Entscheidung, Schalke nach nur einem Jahr wieder verlassen zu haben, enorm. „Ich bereue das jeden Tag. Es war die falsche Entscheidung, nach dem Aufstieg Schalke zu verlassen“, so der Isländer, der derzeit bei Plymouth Argyle unter Vertrag stand und dort unter Neu-S04-Coach Muslic kickte, gegenüber der „WAZ“.

„Ich hatte nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit, DC United aus Washington in den USA hat mir aber einen Vertrag über zweieinhalb Jahre angeboten. Mein Sohn lebt in Kanada, ich konnte durch den Wechsel näher bei ihm sein. Dass der Wechsel falsch war, habe ich schnell festgestellt“, so Palsson sehr ehrlich.

Schalke-Rückkehr ein Thema?

In diesem Sommer würde sich eine passende Möglichkeit bieten, zurückzukehren. Schließlich ist Muslic schon auf Schalke und könnte ein gutes Wörtchen für den Ex-Knappen einlegen. Palsson verriet: „Ich habe ein paar Mal versucht, zu Schalke zurückzukehren, leider ohne Erfolg. Ich habe mit Kaderplaner Ben Manga in den vergangenen zwölf Monaten sehr oft gesprochen.“ Bislang ist jedoch noch nicht zu einer Rückkehr gekommen.

Und das wird wohl auch vorerst so bleiben. „Nein, das wird nicht passieren. Ich habe noch ein Jahr Vertrag in Plymouth, der nach dem Abstieg auch für die dritte Liga gilt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dort zu bleiben, muss aber natürlich abwarten, was der neue Trainer, der auf Miron folgt, plant“, so Palsson.

