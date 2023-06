Der ganz große Umbruch bleibt dem FC Schalke 04 in diesem Sommer erspart. Dennoch braucht Blau-Weiß noch einige Neuverstärkungen, um für das kommende Zweitligajahr gewappnet zu sein. S04-Star Sebastian Polter weiß, welche Spieler dem Kader noch fehlen.

Polter selbst soll eine wichtige Säule in der kommenden Saison einnehmen. Nach seinem Kreuzbandriss kam er stark zurück und überzeugte in den letzten Spielen. Daran möchte er in der anstehenden Spielzeit anknüpfen. Gemeinsam mit starken Neuzugängen soll er den FC Schalke 04 wieder in die erste Liga schießen.

FC Schalke 04: „Jugendlichen Spielwitz im Team“

S04-Sportvorstand Peter Knäbel kündigte an, dass man in der kommenden Transferperiode Leihen vermeiden und Kaderwerte schaffen möchte. Die S04-Bosse nutzen den Abstieg, um den Verein für die Zukunft gut aufzustellen. Dabei helfen Spieler, die man für wenig Geld verpflichtet und später für eine höhere Ablöse verkaufen kann.

Das sieht auch Sebastian Polter so. Gegenüber „Sport Bild“ verriet der Angreifer, welche Spieler er sich auf Schalke wünscht. „Ich denke, wir werden noch jugendlichen Spielwitz im Team und viele, die Bock auf die 2. Liga und Schalke haben“, erklärte der 32-Jährige. Dieser „jugendlicher Spielwitz“ könnte aber auch aus der eigenen Jugend kommen. Etwa in Person von Keke Topp oder Assan Ouédraogo.

Grundsätzlich sieht Polter den Schalker Kader aber gut aufgestellt. „Wir haben mit Ralf Fährmann, Marcin Kaminski, Dominick Drexler, Danny Latza, Simon Terodde und mir ein starkes Gerüst. Neue Spieler können sich an uns orientieren.“ Diese Schalke-Achse werde laut Polter für Stabilität sorgen, auch wenn es mal nicht so gut laufen sollte.

Polter will persönlichen Tor-Rekord knacken

Er selbst möchte mit vielen Toren dazu beitragen, dass der S04 nur ein Jahr in der zweiten Liga verbringt. Sein persönlicher Torrekord stammt aus seiner Zeit bei Union Berlin, ebenfalls in der 2. Bundesliga. Dort gelangen ihm 14 Tore in einer Saison. Diese Marke wolle er nun knacken, wenn der Ball ab Ende Juli wieder rollt. Zudem will er auch die sieben Vorlagen aus seiner Rekordsaison überbieten.

Der Mix auf erfahrenen Hasen und jungen Wilden könnte also das Erfolgsrezept der Knappen sein. Inwieweit der Wunsch von Polter erfüllt wird, bleibt abzuwarten.