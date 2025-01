Schalke 04: Mulder-Wende im Sommer? S04-Boss Tillmann sorgt für Klarheit

Schalke 04 hat mit einem starken Jahresendspurt im Dezember wieder eine gewisse Euphorie bei den Fans entfachen können. Die Stimmung im Team und im gesamten Verein ist im Vergleich von vor drei Monaten kaum zu vergleichen. Einen großen Anteil daran hat auch Youri Mulder.

Denn der Eurofighter von 1997 übernahm nach dem Aus von Ex-Sportdirektor Marc Wilmots interimsmäßig – dabei macht er einen starken Eindruck. Wird er Schalke 04 also auch weiterhin in der Öffentlichkeit vertreten? S04-Vorstandsboss Matthias Tillmann wird nun deutlich.

Schalke 04: Bleibt Mulder doch in der ersten Reihe?

Mulder ist für die aktuelle Situation definitiv ein Segen für Königsblau. Der 55-Jährige bringt eine gewisse Lockerheit rein, stellt sich öffentlich vor die Mannschaft und lässt Trainerteam und Mannschaft in Ruhe arbeiten. Dazu scheint er sich auch mit S04-Kaderplaner Ben Manga gut zu verstehen.

Mulder ist eigentlich Teil des Aufsichtsrates von Königsblau, hat die vakante Position auf Direktorenebene nur vorübergehend übernommen. Zunächst hieß es bis zur Winterpause, nun hat man sich darauf verständigt, dass Mulder bis Sommer Direktor Profifußball bleibt.

Und danach? Viele S04-Fans wünschen sich Mulder dauerhaft im operativen Geschäft und in der Öffentlichkeit. Wie Tillmann gegenüber der „Bild“ nun jedoch betont, wird es dazu wohl nicht kommen. „Es gibt eine klare Vereinbarung, dass er in den Aufsichtsrat zurückkehrt. Stand jetzt denken wir nicht darüber nach, den Plan zu ändern“, so der Vorstandsboss deutlich.

Suche nach neuem Sportboss geht weiter

So wird Mulder aller Voraussicht nach also wieder in den Aufsichtsrat zurückkehren und einem potenziellen Nachfolger das Strippenziehen überlassen. Seit der Entlassung von Wilmots sucht der S04 einen neuen starken Mann – Königsblau möchte einen neuen Sportvorstand installieren. Seit Monaten spricht man mit möglichen Kandidaten, soll auch schon einen engen Favoritenkreis haben.

Bislang hat Schalke sich jedoch noch nicht für einen bestimmen Kandidaten entschieden. Allerdings wird sich dies bald ändern. Der neue starke Mann soll die Zeit bekommen, sich einzuleben, bevor er dann mit Manga die Sommer-Transfers und die Zukunft planen soll.