FC Schalke 04: Moritz Jenz vor Abschied? Diese Maßnahme lässt aufhorchen

Der FC Schalke 04 spielt in den kommenden vier Wochen um den Verbleib in der ersten Liga. Der Pottklub konnte das wichtige Heimspiel gegen Werder Bremen erfolgreich gestalten. Gegen Mainz 05 möchte das Team von Thomas Reis am kommenden Wochenende an die gute Leistung der zweiten Hälfte gegen Werder anknüpfen. Mindestens ein Punkt ist dringend nötig, wenn Blau-Weiß auch im nächsten Jahr im deutschen Fußball-Oberhaus spielen möchte.

Gelingt dem FC Schalke 04 dies, verpflichtet Königsblau Defensiv-Star Moritz Jenz fest. Dieser sorgte unter der Woche mit einem pikanten Wechsel für Aufmerksamkeit. S04 könnte den Innenverteidiger auch bei Klassenerhalt verlieren.

FC Schalke 04: Jenz mit Berater-Wechsel

Für einen Profi-Fußballer ist der Berater einer der wichtigen Vertrauten. Er hilft dem Akteur nicht nur bei Verhandlungen mit den Vereinen, sondern vertritt auch stets die Interessen seines Schützlings. Je nachdem, welche Ambitionen der Spieler, desto größer und bekannter ist seine Berateragentur. Meistens ist der Berater nicht nur beruflich eng mit dem Spieler verbunden, oft wird auch privat eine gute Beziehung gepflegt.

Umso überraschender und aufschlussreicher ist es dann, wenn ein Spieler seine Agentur wechselt und von einem anderen Berater bereut wird. Dieser Fall ist jetzt auch bei Moritz Jenz eingetreten. Der S04-Star wechselt von „RDF Football“ zu „Sports360“. Letztgenannte betreut eine ganze Reihe von großen Fußballern. Von absoluten Weltstars wie Toni Kroos bis zu aufstrebenden Talenten wie Noah Okafor und Nicolas Seiwald ist alles mit dabei. Von nun an kümmert sich die Kroos-Agentur auch um Jenz. Auch S04-Star Simon Terodde wird von Jenz‘ neuer Agentur betreut.

Dieser Wechsel könnte ein Indiz dafür sein, dass Jenz seine Karriere schon weiterplant. „Sports360“ ist seit Jahren im Business tätig und schon in den ein oder anderen Transfer involviert gewesen. Die Berater in der Agentur wissen also genau, worauf es bei einem Top-Transfer ankommt. Bereitet Jenz, unabhängig vom Ausgang der Saison, also schon seinen Wechsel vor? Strebt der 23-Jährige schon jetzt den Wechsel zu einem Top-Klub an? Diese Fragen werden wohl erst nach der Saison beantwortet werden. Denn noch weiß Jenz nicht, bei welchem Verein er ab dem 1.7.2023 unter Vertrag stehen wird. Bei Klassenerhalt ist es S04, bei Abstieg der FC Lorient.

Keine Chance für S04?

Derzeit ist der gebürtige Berliner verletzt. Er laboriert noch immer eine Muskelverletzung aus und wird dem S04 auch im Auswärtsspiel beim FSV Mainz fehlen. Dennoch hat der Schalker sich in das Rampenlicht vieler Vereine gespielt. Der 23-Jährige war einer der Hauptgründe für den Schalker Umschwung seit der Rückrunde. Seit seiner Ankunft bei S04 stabilisierte er die Defensive der Gelsenkirchener enorm und war ein großer Teil der acht ungeschlagenen Spiele am Stück.

Hat Königsblau also so oder so keine Chance, den Defensiv-Star zu halten? Fakt ist: Bei Abstieg ist Jenz ohnehin weg. Bei Klassenerhalt würde Blau-Weiß den Innenverteidiger zunächst fest verpflichten. Falls Jenz aber einen Wechsel im Sommer anstreben würde, müssten sich die S04-Bosse bei einem passenden Angebot zumindest Gedanken machen.