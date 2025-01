FC Schalke 04: Star lässt aufhorchen – folgt der Vertragshammer?

Seine Geschichte beim FC Schalke 04 ist eine ganz besondere. Im vergangenen Sommer war er eigentlich schon weg, hatte keine Zukunft mehr und sollte den Verein unter allen Umständen verlassen. Doch er blieb und wurde in der Hinrunde zu einem absoluten Leistungsträger.

Tobias Mohr hat eine echte Achterbahn der Gefühle hinter sich. Mittlerweile ist er ein wichtiger Bestandteil des Teams, gehört zu den Top-Scorern des Teams. Bleibt er nun sogar langfristig beim FC Schalke 04?

FC Schalke 04: Neuer Vertrag für Mohr?

Seine Situation am Berger Feld schien aussichtslos und umso beeindruckender ist seine Entwicklung. Nicht nur auf dem Platz hat sich die Lage von Mohr komplett geändert. Auch abseits des Platzes wird er mehr und mehr zu einem Führungsspieler, der vorangeht und für eine gute Stimmung in der Mannschaft sorgt.

Neun Torbeteiligungen lieferte der Flügelspieler in dieser Saison bereits. Offenbar hat er mit seinen Leistungen die S04-Bosse bezüglich eines neuen Vertrages überzeugt – zumindest in Grundsätzen. Laut WAZ haben die Verantwortlichen rund um Ben Manga bereits erste Gespräche mit Mohr über einen neuen Vertrag geführt.

Der Vertrag des 29-Jährigen läuft am Saisonende aus. „Ich konzentriere mich erst einmal darauf, hier zu spielen. Alles andere wird sich zeigen“, sagt Mohr kürzlich selbst. „Wenn ich alles entscheiden könnte, würde ich hierbleiben“, erklärte er gegenüber der WAZ auf Nachfrage.

S04 verhandelt auch mit Aydin

Es könnte also tatsächlich sein, dass der Akteur, der im letzten Sommer unbedingt gehen sollte, nun sogar einen neuen Vertrag bekommt. Vieles dürfte auch von seinen Leistungen in der Rückrunde abhängen. Gleiches gilt für Mehmet Can Aydin. Der Deutsch-Türke hat unter Kees van Wonderen in den letzten Wochen eine beeindruckende Entwicklung genommen und sich auf der rechten Offensiv-Seite den Stammplatz erkämpft.

Auch sein Vertrag läuft im Sommer auch, doch mit ihm sind bereits erste Gespräche über ein neues Arbeitspapier geführt worden. Neben den Verhandlungen mit den Youngster Zaid Amoussou-Tchibara und Taylan Bulut arbeiten die S04-Bosse also auch an neuen Verträgen für Mohr und Aydin. Ob letztlich beide verlängern, bleibt abzuwarten.