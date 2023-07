FC Schalke 04: Klub-Legende Büskens außer sich – „Nicht zu entschuldigen“

Ibrahima Cisse erlebte am vergangenen Freitag (28. Juli) einen Horror-Abend. Der junge Innenverteidiger war bei seinem Profi-Debüt überfordert, verschuldete einen Elfmeter und sah die Gelb-Rote-Karte. Nach der Partie wurde der 22-Jährige von einigen Fans des FC Schalke 04 als Sündenbock dargestellt.

Mitunter kam es dabei auch zu bösen, rassistischen Äußerungen gegenüber Cisse. Schon wenige Stunden nach der Partie gab der FC Schalke 04 ein Statement ab und stellte sich voll und ganz hinter den Defensiv-Akteur. Nun meldete sich auch sein Co-Trainer per Instagram noch einmal zu Wort.

FC Schalke 04: Büskens wütet über Rassismus-Kommentare

Die Partie und der Spielverlauf waren für Cisse schon ohnehin bescheiden genug. Sein Profi-Debüt ging so richtig in die Hose und war nach knapp 70 Minuten schon vorzeitig vorbei. Doch noch härter als diese Umstände dürften ihn die Kommentare, die auf den jungen Innenverteidiger eingeprasselt sind, getroffen haben – Cisse wurde im Internet massiv beleidigt und rassistisch angegangen.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Zwei Tage nach dem Spiel und nach den Vorfällen meldete sich nun Klub-Ikone und Co-Trainer Büskens zu Wort und rechnete mit allen Kritikern und allen, die Cisse rassistisch beleidigt haben, ab. „Seit 1992 bin ich beim S04 auf Schalke und erlebe seitdem wie sich die königsblaue GEmeinschaft gegen Rassismus stellt. Aber leider hat das noch nicht alle Menschen erreicht“, so Büskens.

++ FC Schalke 04: Frau von Ex-Star mit emotionalen Abschiedsworten – „Für immer in unseren Herzen“ ++

Die teilweise unwürdigen Kommentare nach dem HSV-Spiel kann man auch nicht mit „vorhandenen Emotionen nach einem solchen Spielverlauf“ entschuldigen. „Sachlicher Kritik muss man sich immer stellen, bei allem anderen disqualifizieren sich die Verfasser selbst und haben in unserem Verein nichts zu suchen“, betonte der Aufstiegstrainer von 2022 und brachte seine Haltung so in aller Deutlichkeit zum Ausdruck.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Großteil der Fans steht hinter Cisse

Auch von den (meisten) Anhängern des FC Schalke 04 bekommt Cisse vollste Unterstützung. In den sozialen Netzwerken war man sich zwar einig, dass Cisse einen rabenschwarzen und nicht den besten Tag erwischt hatte. Dennoch stärkt der Großteil der S04-Fangemeinde dem Jungen den Rücken und versucht, ihn wieder aufzubauen. „Schalker gegen Rassismus, Du bist einer von uns, Ibra“,“Fehler gehören dazu, er ist noch jung, seine Zeit wird kommen“ oder „Wir stehen hinter Dir, Ibra“ heißt es in den Kommentatoren von Büskens Post.

Weitere News:

Dass Cisse in den kommenden Tagen einiges an Unterstützung gebrauchen kann, ist nach dem Abend und den Erlebnissen wohl selbstverständlich. Thomas Reis wird viel Einfühlungsvermögen beweisen müssen, um den U-Nationalspieler Malis mental wieder aufzubauen.