FC Schalke 04: Transfer-Hammer perfekt – jetzt stellt sich nur DIESE Frage

Der FC Schalke 04 legt nach! Königsblau hat am Mittwoch (29. Januar) den zweiten Wintertransfer perfekt gemacht. Nach Ex-Liverpool-Torhüter Loris Karius hat Ben Manga nun einen neuen Stürmer nach Gelsenkirchen gelotst.

Pape Meissa Ba ist ab sofort ein Knappe! Der Senegalese wechselt aus der zweiten französischen Liga zum FC Schalke 04 und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Ab sofort geht der 27-Jährige also für Königsblau auf Torejagd. Eine Frage stellt sich bei diesem Deal jedoch.

FC Schalke 04: Neuer Star-Stürmer ist da

Nach Moussa Sylla, der mittlerweile der Star bei S04 ist, hat Manga nun auch Ba aus der Ligue 2 geholt. Dort ist der Mittelstürmer derzeit Top-Torschütze. Zehn Tore und zwei Vorlagen lieferte er in 18 Ligaspielen. Mit seinen Leistungen in der laufenden Saison war er also in die Fußstapfen von Sylla getreten, der in der vergangenen Saison Top-Torschütze geworden war.

Nun sollen sie gemeinsam für Schalke stürmen. Doch wird das überhaupt funktionieren? Ba ist ein klassischer „Neuner“, der im zentralen Sturm zu Hause ist. Dort hat sich in den letzten Monaten jedoch Sylla etabliert. Mit Sylla als variabler Stoßstürmer hat sich Schalke auf offensiv noch einmal enorm weiterentwickelt.

++ FC Schalke 04 darf sich freuen – unerwarteter Transfer sorgt für S04-Jubel ++

Sollte Ba also direkt in die Startelf rücken, müsste Sylla entweder auf den rechten Flügel ausweichen oder Kees van Wonderen müsste seine Grundformation auf eien Doppelspitze ändern. Beide Szenarien erscheinen derzeit als recht sinnfrei. Bei Schalke läuft es derzeit einfach und es gibt wenig Gründe, grundlegende Dinge über den Haufen zu werfen.

Ba bis zum Sommer also nur Edeljoker?

Schalke hat Ba mit einem klaren Plan geholt: Der Senegalese soll sich in den kommenden Monaten bei S04 eingewöhnen, um Sylla um Sommer zu ersetzen. Der derzeitige Top-Torjäger des S04 wird nach der Saison wohl kaum zu halten sein. Spätestens dann soll Ba Stürmer Nummer eins sein. Doch wird dieser sich bis dato mit einem Bankplatz zufrieden geben?

Weitere News:

Schließlich war er in der zweiten Liga Frankreichs und bei Grenoble Foot ein Top-Star, bei Schalke rückt er nun dann vorerst in die zweite Reihe. Es wird spannend zu sehen sein, wie van Wonderen und Co. diese Situation in den kommenden Wochen händeln wird. Fakt ist: Mit Ba kommt ein weiterer Top-Stürmer für die ohnehin schon starke S04-Offensive. Ein weiterer spannender Transfer für den Pottklub.