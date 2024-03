Ex-Schalke-Talent offenbart bittere Details – seine Worte sprechen Bände

Für Mattes Hansen wird das kommende Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 ein ganz besonderes. Der 19-Jährige spielte bis zum vergangenen Sommer bei Königsblau und war unter anderem Kapitän der A-Jugend des S04.

Doch statt des Sprunges zu den Profis zog es den jungen Mittelfeldakteur zum SC Paderborn. Nun verriet er die Hintergründe seines Wechsels. Diese sind für den FC Schalke 04 besonders bitter: Man hat bei der Personalie Hansen schlichtweg gepennt.

Ex-Schalker Hansen mit pikanten Details

Wenn Hansen am Samstag (9. März, 13 Uhr) mit dem SC Paderborn auf Schalke spielt, werden der Großteil der Zuschauer nicht hinter ihm stehen. Das hätte jedoch auch ganz anders kommen können, wenn er sich für einen Verbleib bei Königsblau entschieden hätte. Doch das lag vor allem daran, dass Paderborn ihn unbedingt verpflichten wollte.

Gegenüber DER WESTEN hat er zuletzt verraten, dass der SCP sich schon enorm früh um ihm bemüht habe. Bereits im Januar 2023 seien die Ostwestfalen auf den damaligen U19-Kapitän zugekommen. Die Perspektive, die Paderborn ihn aufgezeigt hatte, überzeugte ihn.

++ Hier geht es zum Interview mit Mattes Hansen ++

Von Gesprächen mit den S04-Verantwortlichen war damals noch keine Spur. Erst Monate später hätten sie bei Hansen nachgefragt – doch da hatte er sich schon längst für den Wechsel zum SCP entschieden. Erst nach dem U19-Pokalfinale am 30. April haben sich die Schalker Verantwortlichen erstmals bei mir gemeldet, um mit mir über die kommende Saison zu sprechen“, so Hansen gegenüber der „WAZ“. Doch schon im März sei Hansen in Paderborn gewesen, um Gespräche zu führen und sich die Bedingungen vor Ort anzusehen.

Einsatz in der Veltins-Arena „wäre ein Karriere-Highlight“

Die S04-Bosse kamen also zu spät auf Hansen zu. Bei dem Potenzial, das er damals schon andeutete und dem Status, den er in der A-Jugend hatte, wohl ein fataler Fehler. So kehrt er nun knapp ein Jahr später nun als Gegner zurück nach Gelsenkirchen. Das Spiel gegen den S04 wird für ihn ein ganz spezielles.

Weitere News:

„In der U19 habe ich genau darauf hingearbeitet. Ich würde jetzt zwar nicht für, sondern gegen Schalke spielen, aber die Kulisse in der Arena ist überwältigend. Die Fans, das Stadion, es wäre ein Karriere-Highlight für mich“, verriet der ehemalige Schalker. Zuletzt musste er vermehrt auf der Bank Platz nehmen, dennoch stehen seine Einsatzchancen nicht so schlecht. In den wenigen Monaten in Paderborn hat sich