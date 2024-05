FC Schalke 04: Vertrag von S04-Star verlängert – trotzdem soll er gehen

Der FC Schalke 04 treibt den XXL-Umbruch nach dem Klassenerhalt weiter voran. Viele Mitarbeiter mussten schon gehen, einige weitere werden folgen. Auch der Kader wird einmal komplett auf links gedreht werden. In den kommenden Wochen wird am Berger Feld einiges passieren.

Einige Akteure des FC Schalke 04 stehen bereits auf der Abschussliste. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen Lino Tempelmann, Tobias Mohr, Henning Matriciani, Ralf Fährmann, Dominick Drexler und Timo Baumgartl den Verein in jedem Fall verlassen. Auch Marcin Kaminksi soll wohl gehen – obwohl sich sein Vertrag erst kürzlich verlängert hat.

FC Schalke 04: Kaminski-Vertrag nach Klassenerhalt verlängert

Erst im vergangenen Jahr hatte der Pole einen neuen Ein-Jahres-Vertrag bis 2024 unterschrieben. In diesem Arbeitspapier hat er sich jedoch eine Klausel für ein weiteres Jahr verankern lassen. Bei einer bestimmten Anzahl an Spielen würde sich sein Vertrag bis 2025 verlängern.

Laut „WAZ“ hat er diese frühzeitig erreicht – schließlich kam Kaminski in dieser Saison bis auf vier Ausnahmen in jedem Spiel zum Einsatz. Da diese Klausel jedoch an den Klassenerhalt geknüpft war, hat S04 die Vertragsverlängerung noch nicht offiziell gemacht.

++ Max Meyer zum FC Schalke 04? Jetzt ist es entschieden ++

Die meisten Partien absolvierte er von Beginn an – doch nachhaltig überzeugen konnte er nicht. Denn vor allem sein fehlendes Tempo und sein – in vielen Situationen – schlechtes Stellungsspiel bereitete der S04-Abwehr immer wieder große Probleme.

Kaminski vor S04-Abgang?

Dennoch ist er in der Kabine hoch angesehen – auch, weil er in den schwierigsten Zeiten vorangeht und sich vor seine Teamkollegen stellt. Seine Leistungen in dieser Saison waren jedoch alles andere als überzeugend. Laut „Sky“ sollen die S04-Bosse für die kommende Saison nicht mehr mit dem Polen planen.

Weitere News:

Der konkrete Abgang soll noch nicht bevorstehen, da noch nicht alle Gespräche im Detail geführt worden sind. Allerdings seien die Klub-Bosse von dem sportlichen Mehrwert des 32-Jährigen schlichtweg nicht mehr überzeugt.