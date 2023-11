Jetzt steht es fest: Nächster heftiger Rückschlag für Ex-Schalke-Star Thiaw

Bittere Tage für Malick Thiaw! Der ehemalige Schalker verlor am Dienstag (28. November) mit dem AC Mailand gegen Borussia Dortmund (1:3). Während Schwarz-Gelb das Weiterkommen feiern konnte, droht den Rossoneri das vorzeitige Aus in der Champions League.

Als wäre die Niederlage nicht schon hart genug, wird der Ex-Schalke-Star in den kommenden Wochen seiner Mannschaft auch noch fehlen. Der Defensiv-Spezialist musste im Heimspiel gegen den BVB angeschlagen ausgewechselt werden – nun folgte die bittere Diagnose.

Ex-Schalker Thiaw mit schwerer Verletzung

Die Champions League-Partie gegen Dortmund war für den ehemaligen Schalker bereits nach 53 Minuten beendet. Nach einem Sprintduell mit Jamie Bynoe-Gittens hielt er sich den hinteren Oberschenkel und humpelte in der Folge vom Platz. Zwei Tage nach seiner Verletzung herrscht nun bittere Gewissheit.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Eine Untersuchung ergab eine schwere Sehnenverletzung, wie die „Gazzetta dello Sport“ mit Verweis auf den Verein berichtete. Demnach wird der Innenverteidiger mehrere Wochen fehlen. Genauere Angaben zur Ausfallzeit des 22-Jährigen wurden allerdings nicht gemacht.

++ Trainer-Beben bei Schalke-Konkurrent! Kommt es jetzt zum Reis-Hammer? ++

Mailand hat bis zum Jahreswechsel noch sechs Pflichtspiele – fünf Serie-A-Partien und das Champions League-Spiel bei Newcastle United. Diese sechs Partien wird Thiaw in jedem Fall verpassen. Auch im Januar wird er wohl noch einige Spiele fehlen.

EM-Teilnahme weiterhin im Blick

Für den Ex-Schalker ist diese Verletzung natürlich ein herber Rückschlag. Für den Youngster ist es die erste schwerere Verletzung seiner Karriere – und die kommt zur Unzeit. Die Saison befindet sich in einer wichtigen Phase und zuletzt spielte er sich fest in die Startelf. Im Laufe der Saison entwickelte er sich zu einem echten Leistungsträger für die Rossoneri.

Mehr News:

Dazu steht mit der Heim-EM im kommenden Sommer auch ein absolutes Highlight für DFB-Stars an. Bisher kam Thiaw in drei Länderspielen zum Einsatz. Die vergangenen Abstellungsperiode sagte der Defensiv-Akteur ab – gemeinsam mit seiner Freundin erwartete der Ex-Knappe Nachwuchs. Trotz Verletzung dürfte er das Groß-Turnier im Juni 2024 fest im Blick haben.