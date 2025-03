Schalke 04: Ablösefreier Coup? Ex-Bayern-Juwel könnte S04-Problem lösen

In dieser Spielzeit läuft es für Schalke 04 einmal mehr nicht wie erwünscht. Das große Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und die gesamte Mannschaft weiterzuentwickeln, wird wohl nicht erreicht. Das liegt unter anderem an der fehlgeschlagenen Kaderplanung in der Innenverteidigung.

Die defensive Zentrale ist und bleibt die große Baustelle von Schalke 04. Im kommenden Sommer wird sich auf dieser Position einiges tun müssen, um eine sorgenfreie nächste Saison zu spielen. Bedient sich Königsblau dabei in der Schweiz?

Schalke 04: Ablösefreier Innenverteidiger im Visier?

Sein Name ist in Fußballdeutschland wahrlich kein unbekannter mehr und doch hat er seinen größten Karrieresprung in der Schweiz gemacht: Lukas Mai wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet, spielte mit den Münchenern in der Bundesliga. Über Bremen und Darmstadt ist der Innenverteidiger 2022 beim FC Lugano in der Schweiz gelandet.

Dort gehört der 24-Jährige zum Stammpersonal und ist somit mitverantwortlich für die starke Entwicklung, die der Verein in den vergangenen Jahren genommen hat. Mai spielte mit Lugano in dieser Saison Europa League und konnte sich so auf der internationalen Bühne beweisen. Allerdings stehen die Zeichen bei dem Defensivakteur auf Abschied.

Sein Vertrag in Lugano läuft nach der Saison aus, bisher konnte man sich noch nicht auf eine Verlängerung einigen. Somit wäre Mai – Stand jetzt – im Sommer zum Nulltarif zu haben. Für S04 ein hochinteressanter Faktor. Der gebürtige Dresdener würde sportlich einen enormen Mehrwert für Königsblau darstellen. Allerdings dürfte die Konkurrenz groß sein – zu groß?

S04 ohne Chance bei Mai?

Mit Mai würde Ben Manga eine Soforthilfe an Land ziehen, Mai würde bei S04 wohl direkt eine echte Säule werden. Ob seiner sportlichen Entwicklung in den letzten Jahren dürfte es jedoch fraglich sein, ob Königsblau eine Chance auf eine Verpflichtung des Ex-Bayern-Akteurs haben würde.

Fakt ist: Spieler wie Mai wird Königsblau in der Innenverteidigung brauchen, um in der kommenden Saison eine deutlich bessere Rolle in Liga zwei spielen zu können. Dazu würde der Abwehrspieler Königsblau gut zu Gesicht stehen. Er kennt den deutschen Fußball und die Liga. Allerdings wird Mai wohl auch ganz andere Optionen haben.