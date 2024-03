Bundesliga-Klub nimmt Ex-Schalker ins Visier – folgt der Hammer-Wechsel?

Leo Scienza war bei der U23 des FC Schalke 04 einer der Leistungsträger, eine Chance bei den Profis hat er jedoch nicht wirklich bekommen. 2022 hat er den Pottklub nach zwei Jahren verlassen. Über Magdeburg ging es für ihn im vergangenen Sommer zum Drittliga-Aufsteiger nach Ulm.

Doch steht er kurz vor der Sensation. Denn der SSV steht acht Spieltage vor Schluss an der Spitze der dritten Liga. Einen großen Anteil daran hat Ex-Schalker Scienza. Mit seinen starken Leistungen in Liga drei hat er sich nun sogar in den Fokus eines Bundesligisten geschossen.

Ex-Schalker Scienza vor Wechsel in die Bundesliga?

Ganze 17 Torbeteiligungen sammelte der Brasilianer in der laufenden Saison bereits. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat er sich im Laufe der Saison zu einem Leistungsträger für den SSV entwickelt. Jetzt steht er mit Ulm kurz vor dem Aufstieg in die zweite Liga – was eine irre Geschichte.

Aufgrund seiner starken Leistungen kamen in den vergangenen Wochen immer Gerüchte über einen möglichen Sommer-Wechsel auf. Unter anderem der FC Nürnberg soll an dem 25-Jährigen interessiert sein.

++ Schalke-Fan Devin ist schwer krank – Churlinov und S04-Legenden setzen alle Hebel in Bewegung ++

Auch eine Rückkehr zum S04 war zuletzt ein Thema. Allerdings dürfte dieser Deal wohl eher unrealistisch sein. Seit seinem Schalke-Abgang hat sich Scienza enorm entwickelt – in der kommenden Saison könnte er sogar im deutschen Fußballoberhaus spielen.

Heidenheim hat Scienza auf dem Schirm

Denn laut „Sky“-Transferexperte Florian Plettenberg soll der Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim ein Auge auf den Ex-S04-Akteur geworfen haben. Der FCH spielt eine starke erste Saison in der Bundesliga und wird wohl auch in der nächsten Saison erstklassig spielen. Die Planungen für die neue Saison laufen bereits jetzt auf Hochtouren.

Weitere News:

Laut Plettenberg sollen die FCH-Bosse derzeit einen möglichen Wechsel im Sommer prüfen. Erste Gespräche habe es zwar noch nicht gegeben, dennoch könnte das Thema in den nächsten Wochen richtig an Fahrt aufnehmen. Vor allem bei einem Nicht-Aufstieg der Ulmer.