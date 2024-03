S04-Star steht kurz vor Comeback – Fans haben jetzt nur eine Hoffnung

Vor fast genau acht Monaten riss sich Leo Greiml zum zweiten Mal in seiner Karriere das Kreuzband. In der letzten Generalprobe vor dem Saisonauftakt in Hamburg (3:5) verletzte er sich bei einem Laufduell und wurde anschließend operiert. Somit wartet er seit knapp einem Dreivierteljahr auf seinen ersten Saisoneinsatz.

Dieser könnte aber schon in den kommenden Tagen folgen. Laut der „WAZ“ ist Greiml mittlerweile wieder komplett im Mannschaftstraining des FC Schalke 04. Der Innenverteidiger soll alle Übungen ohne Probleme mitmachen. Kommt er bereits bei Hertha BSC Berlin (Sonntag, 17. März, 13.30 Uhr) wieder zum Einsatz?

Greiml bei S04 wieder voll integriert

Das dürfte für den Österreicher nach knapp achtmonatiger Verletzungspause wohl noch etwas zu früh kommen. Zumal Karel Geraerts mit Marcin Kaminski und Timo Baumgartl noch zwei zentrale Defensiv-Akteure zur Auswahl hätte, sofern Ron Schallenberg den gelbgesperrten Paul Seguin im Mittelfeld ersetzen sollte.

Für Greiml war es schon die zweite schwere Knieverletzung. Schon im Oktober 2021 zog er sich ein Kreuzbandriss zu. In der Folge hatte er dazu auch mit Meniskusproblemen zu kämpfen. Der 22-Jährige hat trotz seines Alter schon eine große Leidenszeit hinter sich.

Seit seinem ablösefrei Wechsel zu S04 im Juli 2022, absolvierte er lediglich sieben Spiele für die Profis des S04 – nur dreimal stand er in der Startelf. Das hatten sich beide Parteien vor seinem Wechsel wohl anders vorgestellt. Doch Königsblau stand stets hinter Greiml und unterstützte den Innenverteidiger. Greiml selbst dürfte sich wohl am meisten wünschen, endlich gesund zu bleiben und endgültig bei S04 anzukommen.

„Wünsche es mir so sehr“

Auch die Knappen-Anhänger sehnen sich natürlich danach, dass Greiml verletzungsfrei und zu einem wichtigen Faktor für das Team von Karel Geraerts wird. Das Potenzial dazu besitzt er allemal. „Man kann nur hoffen, dass er endlich gesund bleibt. Er kann so gut werden“, schreibt ein S04-Fan auf „X“.

„Ich wünsche mir so sehr, vor allem für ihn selbst, dass er jetzt mal verletzungsfrei bleibt“, betont ein anderer Schalker. Spätestens nach der Länderspielpause gegen den Karlsruher SC (Sonntag, 31. März, 13.30 Uhr) dürfte Greiml eine echte Option für den Kader sein.