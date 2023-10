FC Schalke 04: Bleibt er doch in der ersten Reihe? Kreutzer spricht Klartext über seine Zukunft

Noch immer kein neuer Trainer in Sicht! Auch mehr als eine Woche nach der Entlassung von Ex-Coach Thomas Reis hat der FC Schalke 04 keinen Nachfolger gefunden. Interimscoach Matthias Kreutzer geht gegen Hertha Berlin (Sonntag, 8. Oktober, 13.30 Uhr) in seine zweite Partie der Saison als Cheftrainer.

In der Vergangenheit hatte der 40-Jährige des Öfteren betont, dass eine dauerhafte Rolle als Cheftrainer nichts für ihn sei. Hat sich das nun geändert? Der derzeitige Cheftrainer des FC Schalke 04 äußerte sich vor dem Spiel gegen die alte Dame zu seiner Zukunft.

FC Schalke 04: „Hat nichts mit Schalke zu tun“

Am 11. Oktober enden die zwei Wochen, in der Kreutzer als A-Lizenz-Inhaber für die Profis von Königsblau zuständig sein darf. Bis dahin muss der Klub einen dauerhaften Nachfolger für Reis präsentieren. Oder bleibt Kreutzer sogar auf der Bank? Vorerst in keinem Fall. Dafür fehlt ihm schlichtweg die Lizenz.

Doch auch in Zukunft plane er nicht, in der ersten Reihe zu bleiben. „Im Augenblick habe ich ohnehin keine Zeit daran zu denken, was nächste Woche oder danach sein wird. Die Zeit ist so intensiv und fordernd“, betont der 40-Jährige.

„Ich bin mir der Verantwortung und der Pflicht schon bewusst und dem stelle ich mich, sonst würde ich hier nicht sitzen. Aber das hat persönliche Gründe, ob ich den Posten des Cheftrainers in den Vordergrund rücke. Das hat nichts mit Schalke oder irgendetwas anderem zu tun“, führte Kreutzer aus. Eine Anstellung als Cheftrainer ist also weiterhin nicht geplant.

Hertha-Deja-Vu für Kreutzer

Beim Spiel gegen Hertha wird Kreutzer aber in jedem Fall noch als Hauptübungsleiter auf der S04-Bank sitzen. Für Kreutzer eine besondere Situation: Auch in der vergangenen Saison betreute er die Profis als Cheftrainer gegen Hertha. Damals in der Bundesliga und als Nachfolger für Frank Kramer, bevor Thomas Reis zu Königsblau kam.

Man verlor 1:2 in Berlin. Im zweiten Anlauf soll für Kreutzer und S04 ein Sieg her. Mit drei Punkten gegen die Hauptstädter würde er es seinem Nachfolger wesentlich leichter machen. Der könnte mit einem halbwegs guten Gefühl in der Länderspielpause loslegen, statt direkt den Feuerwehrmann spielen zu müssen.