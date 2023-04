Hoffenheim – FC Schalke 04: S04-Stars in Gefahr! Für SIE wird das Kellerduell zum Drahtseilakt

Für den FC Schalke 04 wird das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim ein mehr als wegweisendes Spiel. Das Kellerduell ist für beide Mannschaften ein klassisches sechs-Punkte-Spiel. Für das Team von Thomas Reis gilt es, den Vorsprung auf die Nicht-Abstiegsplätze zu minimieren, um die Chance auf den Klassenerhalt weiterhin aufrecht zu halten.

In der wichtigen Partie gegen Hoffenheim ist für einige Stars des FC Schalke 04 jedoch besondere Vorsicht geboten. Gleich drei Spielern droht eine Gelbsperre. Angesichts der Wichtigkeit der darauffolgenden Partie wäre eine Sperre allerdings fatal. Für einen Sieg in Sinsheim wird jedoch der volle Einsatz benötigt.

FC Schalke 04: Drei Stars vorbelastet

Der Fokus aller Akteure wird sicherlich ausschließlich dem Spiel bei der TSG Hoffenheim gelten. Bei aller Brisanz und Wichtigkeit der Partie gegen Hoffenheim werden drei Knappen schon etwas an die folgenden Aufgaben denken müssen. Denn sowohl Tom Krauß als auch Marius Bülter und Simon Terodde haben derzeit vier Gelbe Karten auf dem Konto. Kassiert einer der drei in Sinsheim die fünfte, fehlt er damit im nächsten Abstiegskracher gegen Hertha Berlin (14. April, 20:30 Uhr).

Vor allem die Ausfälle von Krauß und Bülter würden dem S04 besonders schwer wiegen. Beide zählen zu den absoluten Stammspielern und waren in den letzten Wochen stark unterwegs. Auch Terodde würde Königsblau fehlen. Der Angreifer zählte zuletzt zwar nicht mehr zum Stammpersonal von Trainer Thomas Reis. Doch vor allem abseits des Platzes und in der Kabine ist der Routinier eine feste Säule der Mannschaft.

Bei noch acht verbleibenden Spielen scheint eine Sperre der drei Spieler fast unumgänglich. Dennoch ist der Zeitpunkt des Fehlens möglicherweise entscheidend. Sowohl die Partie gegen Hoffenheim als auch das Aufeinandertreffen mit den Hauptstädtern sind absolut wegweisende Spiele. Wenn der S04 noch eine echte Chance auf den Ligaverbleib wahren möchte, sollte man beide Partien gewinnen.

Schwierige Situation für Bülter und Co.

Auch wenn das Spiel in Hoffenheim oberste Priorität hat, werden Bülter, Krauß und Terodde in jeden Zweikampf und in jede Aktion mit einem Hintergedanken gehen müssen. Die gesamten 90 Minuten müssen also mit Vorsicht angegangen werden. Gute Voraussetzungen für einen Abstiegskampf-Kracher sehen anders aus. Dennoch sind alle drei S04-Akteure auch erfahren und schlau genug, eine Verwarnung zu vermeiden, wenn sie nicht unumgänglich scheint. Eine solche Situation sollten die Knappen dementsprechend verhindern.

Neben dem nötigen Drahtseilakt der genannten Spieler wird das Spiel ohnehin schon schwer. Hoffenheim konnte mit zwei Siegen aus den letzten beiden Partien ordentlich Selbstbewusstsein tanken und sich ein kleines Polster auf die Abstiegsränge schaffen. Derzeit stehen die Kraichgauer vier Punkte vor dem S04.