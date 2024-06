Schalke 04: Topp-Abgang? S04-Bosse sprechen wohl Wechsel-Machtwort

Keke Topp ist zweifelsohne einer der größten Talente von Schalke 04. Der Youngster hat schon in der vergangenen Saison gezeigt, wie wichtig er für Königsblau werden kann. Umso bitterer wäre ein Sommer-Abgang des 20-Jährigen.

Doch zuletzt wurde ein Wechsel zurück zu Werder Bremen immer heißer. Die Norddeutschen sollen ihr Ex-Talent unbedingt zurück an die Weser holen wollen – dazu soll Topp einer Rückkehr nach Bremen offen gegenüberstehen. Jetzt scheinen die Schalke 04-Bosse eine Entscheidung bezüglich Topps Zukunft getroffen zu haben.

Schalke 04 erteilt Topp wohl Wechselverbot

Bei der Personalie Topp steckt Schalke definitiv in der Zwickmühle. Lässt man einen fest für die kommende Saison eingeplanten Stammspieler gegen eine Ablöse ziehen oder setzt man alles auf eine Karte und hält man den Youngster trotz 2025 auslaufenden Vertrages?

Laut der „Bild“ sollen Marc Wilmots, Ben Manga und Co. genau dieses Szenario in Kauf nehmen wollen. Die Knappen-Bosse wollen Topp demnach um jeden Preis halten, sodass der Stürmer auch in der kommenden Saison am Berger Feld bleibt.

++ FC Schalke 04: Wende bei Ouedraogo! Transfer wohl geplatzt ++

Dabei hoffen Wilmots und Manga, dass Topp einer Vertragsverlängerung inklusive Gehaltserhöhung womöglich doch noch zustimmt. Laut „Sky“ soll Königsblau Topp bereits ein neues Arbeitspapier vorgelegt haben. Doch der 20-Jährige soll dies bisher noch nicht angenommen haben. Er schiele weiter auf einen Wechsel in die Heimat, heißt es.

Aufsichtsrat segnet wohl Risikoplan ab

Laut „Bild“ soll Topp in jedem Fall nächstes Jahr für Königsblau auf Torejagd gehen – auch wenn er 2025 dann zum Nulltarif gehen wird. Der S04-Aufsichtsrat soll den Kurs der Sport-Bosse abgesegnet haben und nimmt so einen danach ablösefreien Abschied des Offensiv-Talents notfalls in Kauf.

Weitere News:

Die Personalie Topp dürfte in den kommenden Tagen richtig heiß werden. Denn es ist auch gut möglich, dass dies letztlich nur Verhandlungstaktik ist. Schließlich wird man – sofern man Topp doch ziehen lassen sollte – eine möglichst hohe Ablöse einstreichen wollen.