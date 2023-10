FC Schalke 04: Geraerts reagiert auf heftige Fan-Kritik – „Ist nicht der richtige Moment“

Bei Schalke 04 brodelt es an allen Ecken und Enden. Der desaströse Auftritt ihrer Mannschaft in Karlsruhe hat das Fass für die Fans zum Überlaufen gebracht. Nach der Partie machten die Ultras dem Team eine klare Ansage für die kommenden Spiele.

Es ist wohl die Höchststrafe für jeden Fußballer, wenn sich die eigenen Fans abwenden. Die Kritik der Anhänger ist groß. Das Spiel gegen Hannover 96 (Samstag, 28. Oktober, 13 Uhr) ist für sie ein Endspiel. Umso erstaunter waren die Fans von Schalke 04, dass die Mannschaft nach dem KSC-Spiel zunächst frei bekam.

FC Schalke 04: Freier Tag sorgt für Diskussionen

Nach einem solchen Auftritt sollte man die Mannschaft bestrafen und extra intensiv arbeiten. Das war der Tenor vieler Fans nach der 0:3-Klatsche in Karlsruhe. Doch die S04-Bosse um Trainer Karel Geraerts entschieden sich für die andere Seite: Sie gaben den Spielern den Montag nach dem Spiel frei. Damit traf Geraerts auf wenig Verständnis seitens der S04-Anhänger.

Vor dem 96-Spiel erklärte der Belgier diese Entscheidung. „Natürlich hätte man die Jungs bestrafen können. Aber ich wollte meinen Spielern die Zeit und den Raum geben, darüber nachzudenken, was passiert ist und vor allem, was von nun an passieren soll“, betonte Geraerts.

„In gewissen Situationen ist es angebracht, das Team zu bestrafen und härter zu werden. Ich finde jedoch, dass dies nicht der richtige Moment dafür ist. Ich glaube nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt meine Ideen und meine Philosophie ändern muss“, so der Knappen-Coach.

„Müssen für die Fans kämpfen“

Darüber hinaus verriet er, dass die Trainingswoche bisher gut war und er der Überzeugung sei, dass die Spieler die Situation und den Ernst der Lage verstanden haben. Er habe den Spielern deutlich gemacht, dass es nun darum gehe, auf dem Platz hart zu arbeiten. „Wir müssen jetzt für unsere Fans und für die Farben kämpfen“, betonte der S04-Trainer.

„Ich habe nach dem freien Tag viele Gespräche geführt, sowohl individuell als auch mit dem gesamten Team“, erklärte Geraerts. So war der freie Tag mit Blick auf das kommende Heimspiel für ihn nützlich. Alle konnten sich reflektieren und dann in die neue Trainingswoche starten.