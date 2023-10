FC Schalke 04 reagiert auf Misere! Entscheidung um Knäbel und Hechelmann wohl gefallen

Der Saisonstart beim FC Schalke 04 ist komplett missglückt! Mit katastrophalen Leistungen und nur sieben Punkten aus zehn Spielen steht der Traditionsverein auf Platz 16 in der 2. Bundesliga. Das haben sich die Verantwortlichen nach dem bitteren Bundesliga-Abstieg ganz anders vorgestellt.

Doch der FC Schalke 04 will die Trendwende einleiten. Sportlich soll es wieder bergauf gehen. Dafür sollen im Winter einige Neuzugänge folgen. Allerdings werden Sportdirektor Andre Hechelmann und Sportvorstand Peter Knäbel, die hauptsächlich dafür zuständig waren, wohl kein Mitspracherecht bei den Transfers haben.

FC Schalke 04 reagiert auf Misere

Es ist eine Talfahrt, die es so wohl nicht oft gegeben hat. Vor rund zehn Jahren war der FC Schalke 04 noch ständig Dauergast in der Champions League. Heute kämpft der große Revierklub gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga! Statt Wiederaufstieg muss S04 aufpassen, in der nächsten Saison nicht noch eine Liga tiefer zu spielen.

Sogar ein neuer Trainer wurde geholt, der dann einen Alptraum-Start erlebte. Karel Geraerts übernahm die Königsblauen in der Länderspielpause, verlor sein erstes Spiel auf der Trainerbank beim Karlsruher SC mit 0:3.

Bis zur Winterpause hat Geraerts noch seinen aktuellen Kader. Doch in der Winter-Transferperiode soll Verstärkung kommen. Dafür werden aber nicht Peter Knäbel und Andre Hechelmann sorgen. Wie die „Bild“ nämlich berichtet, sollen der Sportvorstand und der Sportdirektor bei den bereits grob angedachten Transfers im Januar kaum noch Entscheidungskraft haben. Diese interne Entscheidung soll auf den „wachsenden Zweifeln an ihrer Kompetenz“ innerhalb des Klubs fußen.

Knäbel und Hechelmann wohl nicht mehr Teil der Kaderplanung

Neu-Coach Geraerts soll beim FC Schalke 04 dagegen das letzte Wort haben. Knäbels Vertrag läuft im Sommer 2024 aus, wird mehreren Berichten zufolge wohl auch nicht mehr verlängert. Auch bei Hechelmann gibt es große Zweifel, ob er noch der Richtige sei. Für die Entmachtung der beiden Verantwortlichen könnte der zukünftige Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann sorgen. Zwar wird er erst ab dem 1. Januar 2024 im Einsatz sein, soll aber jetzt schon komplett in die Vereinsbelange eingebunden sein.

Weiter heißt es, dass Knäbel und Hechelmann wohl nur noch im Amt seien, weil ihre Nachfolger noch nicht feststehen. Sollten diese gefunden werden, würde es gleichzeitig wohl auch das Aus vom aktuellen Sportvorstand und vom Sportdirektor bedeuten.