Schalke 04: Irre Wende unter Geraerts! Wird er das Königsblaue Ass im Ärmel?

Für die Profis von Schalke 04 geht es im Trainingslager in Albufeira derzeit darum, sich auf die Rückrunde vorzubereiten und sich für weitere Einsätze in der zweiten Saisonhälfte zu empfehlen. Dabei scheint vor allem ein Akteur sich weiter in den Vordergrund zu spielen.

Sein Start bei Schalke 04 war denkbar schlecht. Paul Seguin hatte zu Beginn seiner Zeit bei Königsblau mit einigen Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen, dazu stimmten seine Leistungen überhaupt nicht. Seitdem Karel Geraerts den S04 übernommen hat, sieht das ganz anders aus.

FC Schalke 04: Seguin wird unter Geraerts zur zentralen Figur

Der Belgier lobte Seguin seit Tag eins. Die fußballerischen Fähigkeiten beeindruckten Geraerts. Der Spielstil von Seguin passt gut zu der Idee des Coaches. Das spiegeln auch die Zahlen von Seguin seit der Ankunft Geraerts‘ wieder. In vier von fünf möglichen Spielen unter Geraerts stand er in der Startelf, in Düsseldorf (3:5) kam er zudem nach nur 35 Minuten in die Partie.

Er lieferte zwei Torbeteiligungen und entwickelte sich zu einer Art Spielmacher für S04. Er holt sich die Bälle von hinten ab und verteilt sie, er wird selbst offensiv gefährlich und legt den Angreifer Bälle auf – der Seguin der letzten Wochen vor der Winterpause agierte wie ausgewechselt.

Dort scheint er in der Rückrunde dran anknüpfen zu wollen. Laut der „WAZ“ ist der Mittelfeld-Stratege auch im Trainingslager sehr präsent – sowohl auf als auch abseits des Platzes. Geraerts lobte den 28-Jährigen für seinen Einsatz in den Trainingseinheiten und im Testspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:3).

„Einfach ein guter Fußballer“

„Paul ist einfach ein guter Fußballer, er kann in jedem System spielen. Er braucht Selbstvertrauen und Vertrauen in seinen Körper und das spürt er aktuell. Er schlägt sich die komplette Trainingswoche gut“, so der S04-Chefcoach. Worte, die die S04-Fans gerne hören werden. Denn vor allem zu Beginn der Saison hat der Mannschaft ein solcher Mittelfeld-Stratege gefehlt.

Umso besser ist es für Königsblau, dass Seguin auch beim S04 nun allmählich in diese Rolle reinwächst. Schon bei seinen Stationen in Fürth und bei Union Berlin hat er gezeigt, was er einer Mannschaft geben kann. Nun liefert er langsam aber sicher auch am Berger Feld.