FC Schalke 04: Aufatmen vor Elversberg! Geraerts verkündet Mega-News

Nach zwei Liga-Siegen in Folge ist das Selbstvertrauen beim FC Schalke 04 wieder etwas gestiegen. Gegen die SV Elversberg am Freitag (10. November, 18.30 Uhr) soll nun der dritte Erfolg am Stück gelingen. Vor der Länderspielpause wäre ein weiterer Sieg nicht nur für die Tabellensituation, sondern auch für die Mentalität des Teams besonders wertvoll.

Vor dem wichtigen Spiel gegen Elversberg verkündet Karel Geraerts nun wichtige Neuigkeiten für den FC Schalke 04. Während einige Spieler weiterhin verletzt ausfallen werden, ist ein Leistungsträger rechtzeitig fit geworden.

FC Schalke 04: Karaman gegen Elversberg im Kader

Als Kenan Karaman im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:1) Mitte der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt werden musste, hielten viele S04-Fans den Atem an. Karaman avancierte in dieser Saison zu einem der absoluten Top-Spieler bei Königsblau und ist enorm wichtig für das Team.

In der laufenden Saison kommt der türkische Nationalspieler auf sechs Torbeteiligungen. Und das, obwohl der Offensiv-Akteur schon fünf Spiele verletzt oder gesperrt aussetzen musste. Unter Geraerts wurde Karaman zuletzt sogar zu einer Art Spielmacher, der die Offensive antreibt und belebt.

Umso bitterer wäre ein erneuter Ausfall Karamans. Geraerts gab auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Elversberg nun allerdings Entwarnung. „Kenan wird morgen definitiv dabei sein und im Kader stehen. Er hat keine Beschwerden mehr und konnte zuletzt wieder mit trainieren“, betonte der Belgier.

Nächster Rückschlag für Mohr

Bei anderen Personalien sieht das allerdings anders aus. Sowohl Paul Seguin als auch Tobias Mohr werden dem FC Schalke 04 auch gegen Elversberg fehlen. Seguin hat seit knapp zwei Wochen mit einer Krankheit zu kämpfen und konnte auch in dieser Woche nicht voll ins Training zurückkehren.

Mohr hatte sich im Pokalspiel bei St. Pauli (1:2) verletzt und fällt aufgrund muskulärer Probleme weiterhin aus. Für den Linksfuß ist das besonders bitter. Der neue Coach gab ihm das Vertrauen und ließ ihn sowohl gegen Hannover (3:2) als auch bei St. Pauli von beginn an ran. Beide Mal lieferte Mohr einen ordentlich Auftritt ab. Anstatt weiterhin Selbstvertrauen zu tanken, muss er nun jedoch erneut von der Tribüne aus zu gucken.