FC Schalke 04: Geraerts stachelt Fans an – „Will Druck auf dem Kessel“

Seit knapp vier Wochen ist Karel Geraerts nun beim FC Schalke 04. Nach einem bitteren Start in Karlsruhe zeigt die Formkurve nun deutlich nach oben. Der Belgier hat es geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren und die Fans mit guten Leistungen wieder mit ins Boot zu holen.

Das ist bei Königsblau nicht ganz unwichtig. Schließlich hat man nach dem Spiel in Karlsruhe gesehen, was für eine Macht die Fanszene beim FC Schalke 04 hat. Für Geraerts ist der Druck, der mit der Größe des Klubs einher geht, kein Problem. Im Gegenteil: Er möchte die Wucht der Fans für sich und sein Team nutzen, um weitere Siege einzufahren.

FC Schalke 04: „Volles Stadion gibt Kraft und Halt“

Nach der 0:3-Auftaktklatsche beim Karlsruher SC wurde es für Karel Geraerts nach nur wenigen Tagen direkt so richtig ungemütlich. Zuletzt entspannte sich nicht nur die sportliche Lage ein wenig, auch das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans hat sich nach dem beiden Liga-Siegen und dem Pokal-Kampf auf St. Pauli deutlich gebessert.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Die Größe des Klubs und die Wucht von Königsblau sei Geraerts allerdings vor seinem Engagement schon bekannt gewesen. „Der Verein hatte mich bereits davor gewarnt, den Druck von außen zu unterschätzen. Alles, was hier passiert, steht entweder auf der Titelseite der Zeitungen oder auf Seite zwei“, betonte der Belgier gegenüber „Nieuwsblad“.

++ FC Schalke 04 aufgepasst! HSV-Schreck Elversberg macht deutliche Ansage ++

„Ein so volles Stadion gibt einem Kraft und Halt. Für solche Momente macht man das. Ich habe keine Angst vor den Reaktionen im Stadion, wenn wir verlieren. Ich möchte etwas Druck auf dem Kessel haben. Im Moment macht es mir sehr viel Spaß“, ergänzte Geraerts mit Blick auf die große Fanszene seines Vereins.

Mit Schwung in die Länderspielpause?

Das volle Stadion und den Support der Anhänger möchten Geraerts und S04 nun nutzen, um gegen die SV Elversberg (Freitag, 10. November, 18.30 Uhr) den dritten Liga-Sieg in Folge feiern zu können. Mit drei Erfolgen am Stück würde man wohl mit einem besonders guten Gefühl in die anstehende Länderspielpause gehen, in der man weiter an der Umsetzung der Spielidee Geraerts‘ arbeiten kann.

Mehr News:

Ein Spaziergang wird das allerdings nicht. Elversberg beeindruckt mit einem starken Saisonstart. 18 Punkte sammelte der Drittliga-Aufsteiger bereits. Dazu konnte man schon Zweitliga-Größen wie den HSV oder Hannover 96 ärgern. Nach den jüngsten Ergebnissen dürfte aber auch Königsblau mit einer gewissen Portion Rückenwind in diese wichtige Partie gehen.