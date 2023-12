FC Schalke 04: Schallende Geraerts-Ohrfeige an S04-Star! „Reicht einfach nicht“

Seit Wochen fragen sich die Fans des FC Schalke 04, was mit Ibrahima Cisse ist. Der Innenverteidiger war trotz großer Defensiv-Not zuletzt in Nürnberg in Kader. Seither folgten vier Spiele, bei denen er überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurde.

Jetzt liefert Knappen-Coach Karel Geraerts die Antwort auf die Frage. Der Trainer des FC Schalke 04 wurde auf der Pressekonferenz vor dem Jahresabschluss gegen Greuther Fürth (Freitag, 15. Dezember, 18.30 Uhr) ziemlich deutlich. Bekommt Cisse überhaupt noch eine Chance bei S04?

FC Schalke 04: Geraerts wird wegen Cisse deutlich

Ganze zwei Mal stand Cisse in dieser Saison auf dem Platz. Am ersten Spieltag beim HSV und im Pokalspiel bei St. Pauli. Gegen den HSV erwischte er einen absoluten Horror-Tag, nach 70 Minuten sah er Gelb-Rot und S04 verlor das Spiel. Bei St. Pauli wurde er aufgrund von Erschöpfung nach nur 60 Minuten ausgewechselt. Seither wartet er auf weitere Minuten bei den S04-Profis.

In der Zeit stand er zweimal für die U23 von Königsblau auf dem Platz. In Bocholt und gegen Düren absolvierte er jeweils 90 Minuten. Viele S04-Anhänger haben damit gerechnet, dass er sich nun wieder weiter an die erste Mannschaft heranspielt. Doch ein weiterer Einsatz für die Profis ist nach den Aussagen von Geraerts wohl ausgeschossen.

„Wenn ein Spieler im Training hart arbeitet und alles für einen Startelfensatz gibt, bin ich durchaus bereit, meine Mannschaft zu verändern, aber bei Ibrahima ist das derzeit nicht der Fall“, so Geraerts auf eine Frage nach dem U23-Nationalspieler Malis. „Er hat viel Potenzial, verfügt über eine Menge Qualität. Aber es reicht momentan einfach nicht, um im Kader zu sein“, machte der Belgier deutlich.

Winter-Abgang von Cisse bevor?

Ein deutliches Statement des 41-Jährigen. Auch sein Vorgänger Thomas Reis hat immer wieder betont, dass Cisse wohl der Spieler mit dem größten Potenzial bei S04 ist. Doch die Motivation und die Disziplin scheint weiterhin zu wünschen übrig zu lassen. Hat der 22-Jährige überhaupt noch eine Zukunft bei Königsblau?

Seit einigen Wochen wird darüber spekuliert, ob Cisse den Verein schon im Winter verlassen könnte. Cisse und S04 – das scheint derzeit nicht zu passen. Wäre eine Leihe da vielleicht das richtige für den Defensiv-Akteur? Fakt ist: Möchte Cisse noch längere Zeit bei Königsblau bleiben, wird er sich enorm steigern müssen. Andernfalls droht schon in wenigen Wochen ein Abgang .