FC Schalke 04: Nach Personal-Beben – Geraerts spricht Drexler-Machtwort

Die Suspendierung von Dominick Drexler ist weiterhin ein großes Thema beim FC Schalke 04. Trainer Karel Geraerts schmiss den Routinier am Dienstag (09. April) aus dem Profikader. Von nun an wird der Mittelfeldakteur bei der zweiten Mannschaft von Königsblau trainieren.

In der Pressekonferenz am Donnerstag (11. April) sprach Geraerts erstmals selbst über die Suspendierung von Drexler. Dabei machte der Cheftrainer des FC Schalke 04 klar, dass es mehrere Gründe für diesen drastischen Schritt gegeben habe.

FC Schalke 04: „Ich habe meine Gründe“

Seit Anfang der Woche gibt es kein anderes Thema mehr am Berger Feld. Geraerts schmiss Drexler nach einem Vorfall in Hannover (1:1) aus dem Kader der ersten Mannschaft. Seither rätseln viele Fans, wie es dazu kommen konnte. Schließlich zählte Drexler zu den angesehensten Spielern in der Kabine.

Doch wie Geraerts nun betonte, gab es mehrere Gründe für die Suspendierung. „Es ist für mich eine logische Entscheidung, die ich am Montag getroffen habe. Wir haben als Team gemeinsam entschieden, in den nächsten Wochen alles reinzuwerfen und persönliche Befindlichkeiten zurückzustecken“, so der Belgier.

++ FC Schalke 04 mit großer Verkündung – Fans in heller Vorfreude ++

„Ich habe zuerst Marc Wilmots, dann den Spieler und zum Abschluss die gesamte Mannschaft über meine Entscheidung informiert. Die Entscheidung wurde nicht wegen eines Shakes getroffen. Ich habe meine Gründe, die aber intern bleiben sollen“, verriet der S04-Coach.

Geraerts lässt Hintertür für Drexler offen

Damit betonte Geraerts, dass er den Spieler wegen keiner Kleinigkeiten aus dem Kader geschmissen habe. So wird sich wohl viel angestaut haben, bis der S04-Coach diese Entscheidung getroffen hat. Allerdings machte der Belgier auch deutlich, dass Drexler durchaus die Chance hätte, in dieser Saison ins Team zurückzukehren. Anders als bei Timo Baumgartl.

Weitere News:

„Drexler hat sich bereits bei allen entschuldigt, das schätzen wir sehr. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Der Fokus liegt jetzt auf dem Spiel gegen Nürnberg. Es gibt keinen Zeitplan bei ihm“, so Geraerts. Nach einer schnellen Rehabilitation hörte sich das nicht an, allerdings nannte Geraerts auch das Beispiel Thomas Ouwejan, der nach dem Düsseldorf-Spiel suspendiert wurde und eine Woche später wieder zur Mannschaft stieß. Mittlerweile ist der Niederländer wieder absoluter Stammspieler.