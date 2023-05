Beim FC Schalke 04 war er ein Flop – jetzt hat dieser Ex-S04-Star endlich seinen Platz gefunden

In sämtlichen Ligen sind Ex-Spieler des FC Schalke 04 zu finden. Während einige ehemalige Akteure des S04 nach der Zeit auf Schalke durchstarteten, lief es für andere auch bei den neuen Klubs nicht wirklich rund.

So auch für Juan Miranda. Der Spanier war vor wenigen Jahre ein Jahr per Leihe beim FC Schalke 04. Nach seiner durchwachsenen Zeit in Deutschland, fand er auch bei seinem neuen Klub nicht wirklich Anschluss. Nun scheint er aber sein Glück gefunden zu haben.

FC Schalke 04: Stammspieler bei spanischen Topklub

Er kam als großes Talent zum FC Schalke. Juan Miranda durchlief die gesamte Jugendakademie des FC Barcelona und galt, nicht zu Unrecht, als eines der größten Juwele des spanischen Fußballs. Doch bei Barca fand er keinen Anschluss und konnte sich nicht durchsetzen. Bevor er in die Profimannschaft der Katalanen vorrücken konnte, wurde er zu Königsblau verliehen. Die Leihe verlief für beide Parteien nicht nach Plan. Das Abenteuer Schalke endete nach einem Jahr.

Anschließend ging es zurück zu Barcelona. Dort fand man keine Verwendung für ihn. So folgte für Miranda die nächste Leihe. Diesmal wechselte er innerhalb der Liga und schloss sich Betis Sevilla an. Dort spielte der Linksverteidiger schon vor seiner Barca-Zeit. Mit 14 Jahren wechselte er damals zu der Blaugrana. Nach einem guten ersten Jahr mit viel Einsatzzeit folgte ein bitteres zweites Jahr bei Betis.

Den Defensiv-Akteur plagten immer wieder kleinere Verletzungen. Dadurch fiel er aus der ersten Garde der Mannschaft und musste teilweise sogar um seinen Kaderplatz kämpfen.

Diese Situation zog sich bis zu Rückrunde der laufenden Saison durch. In der Wintervorbereitung wusste er zu überzeugen. Seither hat er einen Startplatz nahezu sicher und strotzt derzeit vor Selbstvertrauen. Neben starker Defensiv-Leistungen glänzt Miranda nun sogar auch mit Offensiv-Aktionen und Torgefährlichkeit.

In der laufenden Rückrunde kam der Ex-Schalker bisher in 13 Partien zum Einsatz. Alle Spiele absolvierte er von Beginn an. Er hat sich im Laufe der Saison seinen Startplatz erkämpft und verdient. Nun scheint er also endgültig angekommen zu sein.

Achterbahnfahrt auf Schalke

Seine Zeit in Gelsenkirchen war von Höhen und Tiefen geprägt. Er kam als großes Talent von Barcelona. Zu Beginn versprach sich der S04 einiges von dem Spanier. Durchsetzen konnte er sich jedoch nicht. In der sehr erfolgreichen Hinrunde unter Ex-Coach David Wagner kam er selten zum Einsatz, durfte jedoch den ein oder anderen Erfolg mit dem Team feiern.

In der Horror-Rückrunde kam er dann zu mehr Minuten. Seine Einsätze konnte er jedoch vor allem wegen der vielen Verletzungen seiner Mitspieler und der katastrophalen Auftritte der Mannschaft feiern. Wirklich glücklich wurde er auf Schalke sicherlich nicht. Unter dem Strich kam er auf lediglich zwölf Pflichtspieleinsätze für Blau-Weiß, ehe es nach Spanien zurückging.

Dort ist er nun aber wohl umso glücklicher. Bei Betis Sevilla gehört Miranda seit einigen Monaten zum Stammpersonal und überzeugt mit guten Auftritten. Vor allem seine Verlässlichkeit und die Konstanz werden in Andalusien sehr geschätzt. Der Ex-Schalker wird es sich sicherlich zum Ziel machen, dieses Momentum und die Leistungen mit in die neue Saison zu nehmen.

Sein Vertrag in Sevilla läuft noch bis 2024. Bei anhaltendem Leistungsniveau könnte eine Vertragsverlängerung in den kommenden Wochen durchaus ein Thema werden.