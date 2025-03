Schalke 04: Bitterer Anblick bei Hertha-Erfolg! Fans haben jetzt eine klare Forderung

Schalke 04 hat das enorm wichtige Spiel bei der Hertha aus Berlin gewonnen (2:1). Die größten Abstiegssorgen dürften damit vorüber sein, Königsblau kann mächtig durchatmen. Und doch hat der große Partysamstag nicht alle Schalker vollends zufrieden gestellt.

Vor der Saison haben die Bosse von Schalke 04 vor allem zwei Ziele ausgegeben: Einen Platz im oberen Mittelfeld erreichen und die Mannschaft, insbesondere die vielen Youngsters weiterzuentwickeln. Mit Blick auf das Spiel in Berlin rückt ein einstelliger Tabellenplatz wieder näher, während Ziel Nummer zwei mehr und mehr verfehlt wird.

Schalke 04: Van Wonderen schickt Oldie-Elf der Saison auf den Platz

28,6 – das ist das Durchschnittsalter der Mannschaft, die Kees van Wonderen in Berlin auf den Rasen geschickt hat. Damit bildet dieses Team die älteste Elf aller Zweitligisten in dieser Saison – dabei haben Ben Manga und Co. so oft betont, wie wichtig das individuelle und kollektive Weiterentwickeln des Teams sei.

Einzig Taylan Bulut, der erneut von Beginn an ran durfte, sowie Peter Remmert, der eingewechselt wurde, kann man noch zu den Youngsters zählen. Alle anderen eingesetzten Spielern sind gestandene Akteure, die zu einem gewissen Anteil im Sommer weg sein dürften. Für den kurzfristigen Erfolg der Knappen – gar dem sicheren Mittelfeld in dieser Saison – mag diese Herangehensweise helfen. Doch für das langfristig ausgesprochene Ziel, wieder ganz oben mitzuspielen und gar die Bundesliga-Rückkehr anzuvisieren, ein fatales Zeichen.

++ FC Schalke 04: Nächste Mega-News nach Hertha-Sieg – S04 jubelt doppelt ++

Bei dieser Thematik bedarf es auch der Berücksichtigung der Verletzten. Denn mit Emil Höjlund, Ilyes Hamache und Zaid Amoussou-Tchibara fehlen drei große Zukunftshoffnungen dauerhaft. Und doch hat van Wonderen noch etliche Youngsters, die derzeit keine Chance bekommen.

Bekommen Sanchez und Co. nun ihre Chance?

Allen voran Felipe Sanchez dürfte sich mehr Einsatzzeit erhofft haben. Max Grüger ist zuletzt nur hintendran und kommt vorrangig von der Bank, während Akteure wie Mauro Zalazar, Aris Bayindir oder auch einige Jungs aus der U19 und der U23 keine Minuten bekommen. Die Fans fordern nun ein Umdenken, sie wollen die jungen Wilden nun vermehrt sehen. „Der Klassenerhalt dürfte geschafft sein, jetzt muss man den Weg mit den Talenten einschlagen“, betont ein S04-Fan auf „X“.

Weitere News:

„Es ist an der Zeit, die Weichen für die Zukunft zu stellen – rein mit den Jungen“, fordert ein anderer. Ob van Wonderen dieser Forderung nachkommt, ist offen. Mit Blick auf die Gesamtbewertung der Saison dürften sich Matthias Tillmann, Manga und Co. dies jedoch ganz anders vorgestellt haben.