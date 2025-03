FC Schalke 04: Nächste Mega-News nach Hertha-Sieg – S04 jubelt doppelt

Diese drei Punkte sind Goldwert! Der FC Schalke 04 holte gegen Hertha BSC einen wichtigen 2:1-Sieg und hat den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga damit schon fast so gut wie in der Tasche.

Doch der Erfolg in der Hauptstadt war nicht die einzige gute Nachricht an diesem Wochenende für den FC Schalke 04. Für die Königsblauen gab es unmittelbar nach dem Sieg einen weiteren Grund zum Jubeln. Dieses Mal aber für die 2. Mannschaft.

FC Schalke 04: Zwei wichtige Siege für S04

Die Profis erledigten ihren Job in Berlin mit einem 2:1-Sieg gegen Hertha, die U23 kann ebenfalls siegen. Der FC Schalke 04 hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. In der 2. Bundesliga holt die Mannschaft von Cheftrainer Kees van Wonderen gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten die drei Punkte und kurz nach dem Abpfiff jubelt auch die Regionalliga-Mannschaft.

Denn die U23 des Revierklubs erlebt eine ebenfalls enttäuschende Saison in der Regionalliga West. Lange Zeit war das Team von Trainer Jakob Fimpel aussichtslos auf den Abstiegsplätzen. Es würde in die Oberliga runtergehen, was für den S04 eine Katastrophe wäre.

Doch nach dem 25. Spieltag könnten die Knappen jubeln. Die Fimpel-Elf siegte ebenfalls gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten. Mit einem 1:0-Erfolg gegen den Wuppertaler SV wurden nicht nur drei wichtige Punkte geholt, Schalkes Zweitvertretung konnte dadurch erstmals auch wieder die Abstiegsplätze verlassen.

U23 hofft ebenfalls auf Klassenerhalt

Zuletzt war das am 9. Spieltag der Fall, als die U23 des FC Schalke 04 eine Niederlage nach der anderen kassierte und immer weiter nach unten durchgereicht wurde. Mittlerweile sieht es aber wieder deutlich besser aus. Seit acht Spielen sind die Schalker ungeschlagen, holten allerdings nur drei Siege. Die restlichen fünf Partien endeten Remis.

Bei noch neun verbleibenden Partien hoffen die Verantwortlichen, dass die U23 den Klassenerhalt in der Regionalliga noch packt. Sechs Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg. Vier Teams steigen direkt ab. Mit Türkspor Dortmund dürfte der erste Absteiger feststehen, danach geht es ziemlich eng zu.

Der SC Wiedenbrück (21 Punkte), Wuppertaler SV und KFC Uerdingen (beide 23), Eintracht Hohkeppel (24), Schalke U23 (25) und Fortuna Düsseldorf U23 (26) gehören zu den Abstiegskandidaten.