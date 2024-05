Schalke – Rostock: Verwirrung um Asamoah-Verabschiedung! Fans können es nicht glauben

Eine echte S04-Legende sagt ein (vorerst) letztes Mal Glück auf! Gerald Asamoah wird den FC Schalke 04 am Saisonende verlassen. Vor dem Spiel Schalke – Rostock wurde er daher verabschiedet. Doch die Art und Weise kam nicht bei allen Fans gut an.

Asamoah ist zweifelsohne eine der größten Ikonen des Pottklubs. 12 Jahre Spieler, neun Jahre Funktionär – kaum jemand hat dem S04 so stark die Treue gehalten wie der 45-Jährige. Für viele Fans war die Verabschiedung im Rahmen von Schalke – Rostock daher ein komisches Gefühl.

Schalke – Rostock: Asamoah-Verabschiedung vor halbleerer Arena

„Gerald Asamoah, oh oh“, skandierte die Schalker Nordkurve minutenlang. Der Leiter Lizenzbereich wird S04 zum Juli verlassen und ein neues Kapitel aufschlagen. Das Heimspiel gegen Hansa ist also die letzte Partie in der heimischen Veltins-Arena.

Schon vor dem Anpfiff war in der S04-Arena Gänsehaut angesagt. „Asa“ wurde offiziell verabschiedet – dabei kullerte auch die ein oder andere Träne. Die S04-Fans feierten ihren Helden – allerdings waren noch gar nicht alle Anhänger auf ihren Plätzen.

Denn S04 verabschiedete Asamoah schon knapp 45 Minuten vor Anpfiff – zu dem Zeitpunkt war lediglich die Nordkurve rappelvoll. Der Rest des Stadions war zu großen Teilen noch nicht allzu gut gefüllt. Das empfanden viele S04-Fans in den sozialen Medien als unpassend.

Asamoah-Verabschiedung „absolut unwürdig“

Die Asamoah-Verabschiedung wurde schon unter der Woche angekündigt. Doch der Zeitpunkt gefiel nicht allen Schalkern. „Asa hätte eine volle Arena verdient, der Abschied vor halbleerem Stadion ist absolut unwürdig“, wetterte ein Schalke-Fan auf „X“. Auch andere Fans waren dieser Meinung.

„Schon 45 Minuten vor dem Spiel? Wieso das denn? Asa soll von allen Schalkern gefeiert werden“, so ein anderer S04-Anhänger. Die Verabschiedung dürfte jedoch vor allem wegen der Vorbereitung beider Teams auf das Spiel Schalke – Rostock so früh vonstattengegangen sein.