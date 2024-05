Schalke – Rostock: S04 verkündet Ausfall – ist das jetzt SEINE letzte Chance?

Das letzte Heimspiel der Saison steht an! Königsblau empfängt die Kogge. Für den S04 geht es sportlich um nicht viel, für Hansa um alles. Dementsprechend hitzig könnte die Partie Schalke – Rostock werden.

Vor dem Spiel gab es für Königsblau schon den ersten bitteren Dämpfer: Abwehrchef Tomas Kalas fällt angeschlagen für das Spiel Schalke – Rostock aus. Das ist die große Chance für einen anderen Schalker.

Schalke – Hansa: Abwehrchef Kalas nach Muskelblessur nicht dabei

In den vergangenen Wochen und Monaten war Kalas stets einer der besten. Nach einer schwierigen Startphase auf Schalke hat sich der Tscheche zum Leistungsträger entwickelt. Unter Trainer Karel Geraerts stand der Defensiv-Akteur nahezu immer in der Startelf. Nun fällt er jedoch das erste Mal seit Wochen aus.

Kalas hatte sich im Spiel gegen Osnabrück (4:0) eine kleine Muskelblessur zugezogen und konnte in den folgenden Tagen nicht am Teamtraining teilnehmen. Geraerts deutete in der Pressekonferenz vor dem Spiel schon an, dass ein Kalas-Ausfall möglich sei. Dieses Szenario ist nun auch eingetreten.

Für Königsblau ist das definitiv ein herber Verlust. Kalas war der defensive Fels in der Brandung und sorgte dafür, dass sich die S04-Abwehr zuletzt deutlich stabilisierte. Durch seinen Ausfall bekommt nun jedoch ein Schalke-Akteur eine große Chance.

Cisse kann sich einmal mehr beweisen

Immer wieder betonten Trainer und Funktionäre, wie groß das Potenzial von Ibrahima Cisse sei. Der 23-Jährige konnte dies jedoch nur ganz selten zeigen. Eine Trennung im Sommer ist mehr als denkbar. Schließlich konnte Cisse beim S04 nicht überzeugen. Im Spiel Schalke – Rostock rückt er nun jedoch in die Startelf – auch aus Mangel an Alternativen.

Es dürfte die letzte Chance sein, die Geraerts und Königsblau dem Defensiv-Akteur geben. Cisse muss liefern, um auch über den Sommer hinaus am Berger Feld bleiben zu dürfen. Dass er eine echte Verstärkung sein kann, hat er schon oft angedeutet. Nun gilt es, die S04-Bosse von sich zu überzeugen.