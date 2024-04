Hannover 96 – Schalke 04: S04 verpasst Befreiungsschlag – diese Szene ärgert die Fans massiv

Ganz früh ging Königsblau im Spiel Hannover 96 – Schalke 04 in Führung. Supertalent Assan Ouedraogo schoss Schalke nach nur sieben Minuten in Front und brachte Königsblau auf die Siegerstraße. Bis spät im Spiel sah alles nach dem langersehnten Auswärtssieg aus – doch dann wurde es extrem bitter.

In der 80. Minute ist es ein eigener Einwurf in der gegnerischen Hälfte, der S04 im Spiel Hannover 96 – Schalke 04 um die Ohren flog und Königsblau den Sieg kostete. Die S04-Fans konnten diese Aktion überhaupt nicht nachvollziehen.

Hannover 96 – Schalke 04: Bitteres Eigentor kostet wichtige drei Punkte

Über 70 Minuten führte Schalke in Hannover. Im Gegensatz zu den vergangenen Auswärtsspielen haben die Knappen ein anderes Gesicht gezeigt, standen lange hinten sehr gut und ließen wenig Chancen für die Gastgeber zu. Umso bitterer, dass letztlich ein Eigentor von Paul Seguin zum Ausgleich führte.

Was die S04-Fans besonders an diesem Tor störte: S04 ließ sich nach einem Einwurf komplett auskontern. 96-Stürmer Cedric Teuchert kam noch in der eigenen Hälfte an den Ball und konnte dann bis zum gegnerischen Sechzehner ungestört durchlaufen.

Aus Sicht der S04-Fans ein Unding – vor allem, weil gleich mehrere Knappen-Akteure die Chancen hatten, Teuchert aufzuhalten. „Da muss man das taktische Foul ziehen und dann halt die Gelbe Karte mitnehmen“, schreibt ein S04-Fan auf „X“.

Kaminski-Zweikampf als Auslöser?

Vor allem Marcin Kaminski machte in der Entstehung des Gegentores keine gute Figur. Der Pole verlor den entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld und entschied sich dagegen, das taktische Foul zu ziehen. Letztlich wäre das wohl die bessere Option gewesen, um das Spiel Hannover 96 – Schalke 04 gewinnen zu können.

Doch auch die anderen S04-Abwehrspieler haben Teuchert nicht an seinem Solo-Lauf Richtung Tor gehindert. „Dir fliegt ein eigener Einwurf um die Ohren, du lässt dich bei einer Führung auswärts so auskontern. Das ist einfach nur dämlich und enorm bitter“, so ein anderer Knappen-Anhänger bei „X“. Somit verpasst Königsblau erneut den Befreiungsschlag und steckt weiter mitten im Abstiegskampf.