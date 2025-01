FC Schalke 04: Star-Wende! Sorgt van Wonderen für eine große Überraschung?

Für den FC Schalke 04 geht es nun wieder um Punkte. Am Samstag (18. Januar, 13 Uhr) startet Königsblau mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig in die Rückrunde. Das große Ziel: an die starken Spiele im Dezember anknüpfen.

Kees van Wonderen und sein Team konnten vor der Winterpause eine kleine Serie starten. Diese möchte man fortführen. Im Trainingslager deutete alles darauf hin, dass an der Startformation des FC Schalke 04 vorerst nicht viel verändert wird. Und doch scheinen vor allem zwei S04-Stars ganz nah an der ersten Elf zu sein.

FC Schalke 04: Youngster-Duo drängt sich weiter auf

S04-Kaderplaner Ben Manga lockte im vergangenen Sommer so manches Top-Talent nach Gelsenkirchen. Dabei stachen vor allem zwei Juwele heraus: Emil Höjlund und Ilyes Hamache. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Youngster sollten diese kurz- und mittelfristig weiterhelfen.

Aufgrund von Verletzungen und der schwierigen Lage in der Hinrunde konnten die beiden jedoch noch nicht wirklich Fuß fassen. Das änderte sich jedoch in den letzten Wochen. Sowohl Höjlund als auch Hamache konnten im Trainingslager auf sich aufmerksam machen.

Laut „Bild“ seien diese beiden Akteure von den Herausforderern am ehesten in der Startelf. Van Woderen hat derzeit nicht viele Gründe, um etwas an der Startformation zu ändern. Doch sollten Höjlund und Hamache sich weiterhin so gut präsentieren, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die beiden von Beginn an auf dem Platz stehen dürfen.

Hamache schon in Braunschweig von Beginn an?

Vor allem Hamache kann sich mit Blick auf den Rückrundenstart wohl Chancen auf einen Startelfeinsatz machen. Denn Amin Younes fällt nach seiner Knie-OP noch aus, auch Tobias Mohr ist wohl noch nicht ganz so weit. Dazu konnte Christopher Antwi-Adjei zu Beginn der Trainingswoche nur individuell trainieren. Sollte Antwi-Adjei weiterhin kürzertreten müssen, könnte Hamache in den Vordergrund rücken.

Auch Anton Donkor darf auf Startelf-Einsätze hoffen. Er ist wohl die Überraschung der S04-Vorbereitung, bekam zuletzt auch ein Sonderlob von van Wonderen. Donkor, Hamache und Höjlund üben also eine Menge Druck auf die jetzige Startelf aus.