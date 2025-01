FC Schalke 04: Nicht nur Hoffmann – nächster Star-Abgang steht bevor

Nach der Winterpause und der kurzen Vorbereitung geht es für den FC Schalke 04 nun wieder los. Am Samstag (17. Januar) wird Königsblau den Zweitliga-Auftakt in Braunschweig bestreiten. Zuvor kommt bei Schalke noch Schwung auf den Transfermarkt.

Dass Ron-Thorben Hoffmann den Verein in Richtung Braunschweig verlassen wird, ist bereits seit Tagen ein offenes Geheimnis. Doch wie der FC Schalke 04 nun am Montag (13. Januar) mitgeteilt hat, steht neben dem Hoffmann-Deal noch ein weiterer Abgang bevor.

FC Schalke 04: Lasme-Abgang bahnt sich an

Im Testspiel gegen den FC Aarau (3:1) traf er noch doppelt. Im Nachgang erklärte er selbst, dass er bei S04 bleiben wolle. Doch nun scheint es, also würde Bryan Lasme die Knappen in diesem Winter doch noch verlassen. Wie Königsblau erklärte, sei er derzeit freigestellt und befinde sich nicht mehr in Gelsenkirchen.

Der pfeilschnelle Angreifer befindet sich derzeit in Verhandlungen mit einem neuen Klub. Zu Beginn der ersten Pflichtspielwoche ist er also nicht mehr im Kreise der S04-Profis. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird eine Leihe ins Ausland anvisiert.

Zu welchem Klub es Lasme letztlich ziehen könnte, ist noch nicht klar. Doch neben Hoffmann, der derweil den Medizincheck bei seinem Ex-Klub Eintracht Braunschweig absolviert, wird wohl auch der Franzose Königsblau auf Leihbasis verlassen.

Noode-Leihe kurz vor Abschluss

Und damit noch nicht genug: Auch Innenverteidiger-Talent Steve Noode, der bereits seit einer Woche beim SCR Altach mittrainiert und unter anderem am Testspiel gegen den SSV Ulm (1:0) teilgenommen hat, wird wohl verliehen. Die beiden Klubs stehen derzeit im Austausch und verhandeln Leihmodalitäten, wie der S04 erklärte.

Mit Hoffmann, Noode und Lasme werden also gleich drei Schalke-Akteure den Verein (vorerst) verlassen. Damit dürfte auch ein wenig Raum für mögliche Neuzugänge geschaffen werden. Derweil ist nur klar, dass Ex-Liverpool-Keeper Loris Karius den Platz von Hoffmann einnehmen wird, sobald die Hoffmann-Leihe über die Bühne gegangen ist.