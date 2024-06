Schalke 04 jubelt über Finanzspritze! Königsblau bekommt dicken Geldregen

Die Saison ist schon seit einer Woche zu Ende, der Blick bei Schalke 04 richtet sich voll auf die Zukunft. Jetzt gibt es gute Nachrichten für S04, die auch die Kaderplanung für die kommende Saison beeinflussen könnte.

Aufgrund von guten Verhandlungen in der Vergangenheit darf sich Schalke 04 nun über einen dicken Geldregen freuen. Gleich mehrere Ex-S04-Profis bescheren dem ehemaligen Arbeitgeber eine Finanzspritze.

Schalke 04 kassiert durch Bonuszahlungen ab

Mit dem DFB-Pokal hatte der S04 in dieser Saison nicht zu tun, schon in Runde zwei war Schluss (1:2 beim FC St. Pauli). Dennoch dürfte die Chefetage des Pottklubs das Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern genauestens verfolgt haben. Denn auch für die Knappen stand viel Geld auf dem Spiel.

Durch den Pokalsieg von Bayer (1:0) steht fest, dass die TSG Hoffenheim in der kommenden Saison in der Europa League spielen wird. Der Erfolg der Kraichgauer schmeckt auch Schalke – denn dadurch bekommt man laut „Ruhr Nachrichten“ noch eine ordentliche Stange Geld.

Bei dem Verkauf von Ozan Kabak (2022, sieben Millionen Ablöse) hatte Schalke einige Bonuszahlungen vereinbart, die an den Erfolg der TSG gekoppelt waren. Durch den Einzug Hoffenheims in die Europa League bekommt Königsblau für Kabak noch knapp eine Million Euro extra. Dazu bekommt S04 für Marius Bülter (2023, drei Millionen Euro) knapp eine halbe Million an Bonuszahlung – diese wurde unabhängig von Bülters Einsatzzeiten & Leistungen vertraglich festgelegt.

Heidenheim-Sensation spühlt Geld in die klammen Kassen

Doch damit nicht genug. Denn durch den Bayer-Sieg hat sich auch der Bundesliga-Aufsteiger FC Heidenheim sensationell für die Conference League qualifiziert – nach nur einer Saison im deutschen Fußballoberhaus. Das freut nicht nur die Brenzsstädter, sondern auch den S04. Denn bei dem Transfer von Marvin Pieringer (2023, knapp zwei Millionen Euro) hatte man ebenfalls Bonuszahlungen vereinbart.

Diese waren an individuellen Leistungen von Pieringer und an Erfolgen des Klubs. Da Pieringer in der abgelaufenen Saison insgesamt auf 30 Einsätze kam und Heidenheim sich für das internationale Geschäft qualifiziert hat, darf sich Königsblau auf knapp 750.000 Euro freuen.

Mit allen Bonuszahlungen darf sich Schalke also über mehr als zwei Millionen Euro freuen. Geld, das der klamme Pottklub sehr gut gebrauchen kann. Ob das in den S04-Kader für die kommende Saison investiert wird, ist jedoch eher unrealistisch. Dennoch dürfte es den Knappen etwas Luft verschaffen.