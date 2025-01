FC Schalke 04: Youngster-Ansage nach Horror-Hinrunde – „Gehört auch zur Wahrheit“

Für den FC Schalke 04 geht es am kommenden Samstag (18. Januar) wieder los. Nach der Winterpause muss Königsblau auswärts bei Eintracht Braunschweig ran. Für das Spiel bei den Löwen dürften große Teile der Startelf von Kees van Wonderen schon feststehen. Der Niederländer wird den Stammakteuren aus dem Dezember wohl weiterhin vertrauen.

Für viele Youngsters des FC Schalke 04 heißt es also einmal mehr, dass sie sich vorerst mit einem Bankplatz begnügen müssen. Ein S04-Talent möchte das aber ändern – er möchte schnellstmöglich in die erste Elf.

FC Schalke 04: Sanchez ist heiß auf mehr Spielzeit

Als Schalke 04 im Sommer seine Verpflichtung verkündet hat, flippten viele S04-Fans komplett aus. Felipe Sanchez kam mit großen Vorschusslorbeeren nach Gelsenkirchen. Doch den Erwartungen der Fans konnte er in seinem ersten halben Jahr nicht gerecht werden. Der junge Argentinier musste sich erst einmal in Deutschland einleben.

Auch seine sportlichen Leistungen litten unter der neuen Umgebung. Sein großes Talent ist unbestritten, in den Pflichtspielen konnte er dies aber zu selten zeigen. Das möchte er in der Rückrunde ändern. „Zur Wahrheit gehört aber, dass ich gern mehr gespielt hätte. Jeder Fußballer will so viel spielen wie möglich“, so Sanchez.

„Aktuell gehöre ich nicht zur Stammelf, aber ich arbeite hart und bin da, wenn der Trainer mich braucht“, machte der 20-Jährige deutlich. „Ganz klar: Ich will so viele Spiele wie möglich machen“, ergänzte er. Für seinen ganz großen Traum wird er dies auch müssen, denn Sanchez hat große Ambitionen.

Sanchez träumt von der Nationalmannschaft

Sein voller Fokus liegt derzeit auf Schalke und seiner persönlichen Entwicklung. Und doch hat sich der Innenverteidiger bereits große Ziele gesteckt. „Mein großer Traum ist es, eines Tages den Sprung in die Nationalmannschaft zu schaffen. Noch bin ich davon ein ganzes Stück entfernt, aber jeder Argentinier träumt davon, mal mit der Albiceleste eine Weltmeisterschaft zu spielen“, so der S04-Youngster.

Bis dahin ist es wohl noch ein langer Weg, doch es zeigt, dass er sehr ambitioniert ist. Mit diesem Ehrgeiz und der passenden Entwicklung wird er früher oder später wohl den dauerhaften Schritt in die S04-Startelf schaffen. Womöglich schon im Laufe der Rückrunde.