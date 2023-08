FC Schalke 04: Reis-Plan gegen Kaiserslautern enthüllt – er wird vielen S04-Fans gefallen

Die bittere Auftaktniederlage gegen den HSV ist verdaut, das erste Heimspiel der neuen Saison fest im Blick. Der FC Schalke 04 möchte gegen den 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 20.30 Uhr) die ersten drei Punkte der Spielzeit einfahren und einen gelungenen Heim-Auftakt feiern.

Dafür hat sich S04-Coach Thomas Reis wohl etwas besonderes einfallen lassen. Dieser Matchplan wird bei vielen Fans des FC Schalke 04 gut angekommen. Vor allem eine Personalie soll nämlich erneut im Mittelpunkt stehen.

FC Schalke 04: Ouedraogo wieder in der Startelf?

Neben Torhüter Marius Müller war er aufseiten des S04 der große Star des Eröffnungsspiels. Assan Ouedraogo begeisterte die Fans mit seinem ersten Profi-Auftritt für Königsblau und und entwickelte sich zu einer Art Hoffnungsträger für die Saison.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Das zwischenzeitliche 1:1 selbst erzielt, das 1:2 entscheidend eingeleitet. Mit gerade einmal 17 Jahren war das Top-Talent maßgeblich im Spiel eingebunden und ließ es dabei einfach aussehen. Von Aufregung oder Nervosität war bei Ouedraogo nicht allzu viel zu sehen – trotz der unglaublichen Kulisse im Volksparkstadion.

++ FC Schalke 04: Nach Schröder-Aus – SO plant Königsblau nun die Chefetage ++

Eine ähnlich große Kulisse wartet auch am Samstag auf den 17-Jährigen. Und wie die „Bild“ berichtet, schenkt S04-Coach Thomas Reis seinem Youngster weiterhin das Vertrauen und bringt den Mittelfeld-Akteur erneut von Anfang an. Neben ihm soll Lino Tempelmann auf der „Doppel-Acht“ starten. Für Tempelmann wäre es der erste Auftritt im S04-Dress.

Baumgartl vor S04-Debüt

Neben Tempelmann wird wohl auch ein weiterer Akteur sein S04-Debüt feiern. Neuzugang Timo Baumgartl soll für den gesperrten Ibrahima Cisse in die Innenverteidigung rücken und die wacklige Defensive von Königsblau stabilisieren. Neben seinem ehemaligen Teamkollegen Marcin Kaminski – beide kennen sich schon aus gemeinsam Stuttgarter Zeiten – wird er wohl erstmals für Blau-Weiß auflaufen.

Weitere News:

Nach der Niederlage gegen den HSV möchte und muss Reis an ein gewissen Stellschrauben drehen, um den ersten Saisonsieg einzufahren. Das soll mit Ouedraogo, Tempelmann und Baumgartl in der Startelf gelingen. Für alle drei wird es wohl das erste Spiel in der ausverkauften Veltins-Arena.