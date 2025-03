FC Schalke 04 verkündet drastische Änderung! Fans erwartet große Umstellung

Inmitten der Länderspielpause hat der FC Schalke 04 eine pikante Ankündigung für die neue Saison öffentlich gemacht. Diese richtig sich an alle Fans des Pottklub – besonders an diejenigen, die regelmäßig in die Veltins Arena kommen.

Knapp 40.000 Dauerkarten stellt der FC Schalke 04 derzeit für seine Fans bereit. Wie schon seit vielen Jahren ist jede einzelne vergriffen. Dies wird auch in der kommenden Saison der Fall sein – dann wird sich für alle Besitzer jedoch etwas ändern.

FC Schalke 04: Königsblau schafft „klassische Dauerkarte“ ab

Für viele Anhänger ist sie ihr Heiligtum: Die Chip-Dauerkarte, die man womöglich schon seit vielen Jahren besitzt. Die ist der Stolz vieler Fans und gehört unweigerlich zum Stadionbesuch mit dazu. Doch in der Form, wie es sie jetzt gibt, wird damit ab der kommenden Saison Schluss sein.

Wie der Revierklub am Mittwoch (26. März) bekannt gegeben hat, wird die „traditionelle Block-Dauerkarte“ abgeschafft. Stattdessen wird eine neu eingeführte „digitale Dauerkarte“ geben. Dieser Schritt soll die Verwaltung und Weitergabe der Tickets vereinfachen und für alle unkomplizierter machen. In diesem Zuge baut S04 auch ihre Wallet-Tickets aus – dort soll alles auf einem Blick zu finden sein.

Ab der kommenden Spielzeit können alle Dauerkarteninhaber ihre geliebte Karte also im offiziellen Ticketshop der Knappen verwalten. Die einzige Option: Für einen Aufpreis ein besonderes Design der Karte zu bekommen. „Für einen Beitrag in Höhe von zehn Euro erhalten Fans auf Wunsch weiterhin eine analoge Chip-Dauerkarte im neuen Schalke-Design“, heißt es in der Pressemitteilung des Zweitligisten.

Fans sind alles andere als begeistert

Das stößt bei den eigenen Anhängern auf Unverständnis, ein Großteil der Fans sind mit dieser Änderung – insbesondere der Aufpreis-Option – alles andere als einverstanden. „So ein Schwachsinn, die wollen wirklich aus allem noch Geld herausholen“, schreibt ein Fan wütend auf „X“.

„Die Dauerkartenpreise sind ja noch nicht hoch genug. Da kann man den Fans einfach und nachhaltig ja nochmal zehn Euro abziehen“, schreibt ein anderer S04-Anhänger. Bisher kommt die angekündigte Änderung also alles andere als gut an.