Kaum wurde die neue Saison mit dem Trainingsstart am Montag (26. Juni) eingeläutet, gibt es schon wieder einen großen Aufreger für die Fans des FC Schalke 04. Die Wut der S04-Anhänger richtet sich einmal mehr gegen den DFB. Grund dafür ist die Terminierung der ersten DFB-Pokal-Runde.

So hat der DFB das Spiel vom FC Schalke 04 in Braunschweig auf einen Freitagabend gelegt. Das sorgt unter den Anhängern für große Diskussionen. Viele stehen dieser Ansetzung äußerst kritisch gegenüber. Schließlich sei Braunschweig auch nicht um die Ecke.

FC Schalke 04: Fans wüten wegen DFB-Entscheidung

Schon als das Los für die erste DFB-Pokalrunde gezogen wurde, herrschten beim S04 gemischte Gefühle. Mit Braunschweig hat man sicherlich eines der attraktivsten, aber auch das wohl schwerste „Amateurlos“ bekommen. In den vergangenen Jahren waren die Niedersachsen in der ersten Pokalrunde für die ein oder andere Überraschung gut. So warfen die Löwen 2020 und 2022 Hertha BSC Berlin raus.

Das wissen auch die Schalker. Umso größer ist die Angst, dass ihnen das gleiche Schicksal widerfährt. Doch neben der Partie an sich gibt es für die Anhänger von Königsblau noch einen weiteren Diskussionsgrund. Am Mittwoch (28. Juni) hat der DFB die Spiele der ersten DFB-Pokalrunde terminiert. Das S04-Spiel in Braunschweig wurde für Freitagabend (11. August, 20.45 Uhr) angesetzt.

Das passt vielen Schalkern überhaupt nicht. Dafür, dass Braunschweig nicht wirklich nah ist, sei die Ansetzung unter der Woche nicht gut. „Es war klar, dass wir wieder eine der ungünstigsten Zeiten bekommen“, „Es ist so frech, danke für nichts“ oder „Was soll das denn?“ hieß es seitens der S04-Fans in den sozialen Netzwerken. Große Vorfreude sieht anders aus.

Pokalspiel im Free-TV

Dennoch gibt es bei dieser Ansetzung auch ein Grund zur Freude. Dies dürfte sich vor allem an diejenigen richten, die nicht nach Braunschweig fahren wollen oder können. Denn die erste Pokalrunde des S04 wird im Free-TV gezeigt. Das ZDF überträgt die Partie gegen den BTSV live. So können sich alle Schalker, die es aufgrund der Ansetzung, nicht ins Eintracht-Stadion schaffen, auf ein Free-TV-Spiel ihrer Mannschaft freuen.

Wie so oft gibt es bei solchen Entscheidungen gemischte Meinungen und Gefühle. Während viele S04-Fans über das Freitagabendspiel aufregen, dürften sich viele auch über den Pokalkracher am Abend freuen. So wird das Spiel, passend zum Wettbewerb, zum Fluchtlichtspiel.