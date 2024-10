S04-Fans schäumen vor Wut – DFB-Entscheidung lässt sie komplett ausflippen: „Unfassbarer Skandal“

Der DFB und seine Schiedsrichter rücken in dieser noch jungen Saison nahezu jede Woche in den Vordergrund. Zweifelhafte (Fehl-)Entscheidungen, die zu Diskussionen führen, gab es in den vergangenen Wochen zur Genüge – auch der S04 war schon beteiligt.

Denn in Nürnberg sah S04-Akteur Ron Schallenberg die Gelb-Rote-Karte, obwohl er selbst gefoult wurde. Königsblau hat im Nachhinein Einspruch gegen diese Entscheidung eingelegt, jedoch kein Recht bekommen. In einem sehr ähnlichen Fall wurde nun anders entschieden.

S04: DFB hebt Sperre von VfB-Kapitän auf

Wenn die S04-Fans am vergangenen Wochenende das Spiel des VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg verfolgt haben, dürften sie bei einer Szene ein Deja-Vu bekommen haben. In der 63. Minute hat Schiedsrichter Sven Jablonski VfB-Kapitän Atakan Karazor die Gelb-Rote-Karte gezeigt – obwohl der Stuttgarter selbst gefoult worden ist.

Die Szene von Karazor gleicht der Szene von Schallenberg in Nürnberg enorm. Der einzige, aber doch große Unterschied: Die Sperre von karazor hat der DFB aufgehoben, die Sperre von Schallenberg nicht. Die Entscheidung über die Aufhebung der Sperre des VfB-Kapitäns macht der DFB am Dienstag (01. Oktober) offiziell.

Als Begründung gab der DFB an, dass Jablonski selbst die Fehlentscheidung eingeräumt hatte. Benjamin Winter, der Schallenberg in Nürnberg des Platzes verwies, allerdings nicht. So sei die falsche Entscheidung nicht offiziell.

Fans völlig außer sich: „Ekelhaftes Verhalten“

Der S04 fühlt sich nach dem neuesten Entschluss natürlich enorm benachteiligt – schließlich sind es fast identische Situationen gewesen. „Das ist wieder ein unfassbarer Skandal, ich kann meine Wut gar nicht in Worte fassen“, schreibt ein Fan auf „X“. „Wie wir wieder hintergangen und verarscht werden, ist unglaublich – der DFB beweist mal wieder sein ekelhaftes Verhalten“, wütete ein anderer.

Der DFB und Königsblau – das wird so schnell wohl keine Freundschaft mehr. Letztlich ist es für den Pottklub höchst bitter gelaufen. So hat man nicht nur einen Spieler für anderthalb Partien und mögliche drei Punkte verloren, sondern man kann aus S04-Sicht auch die Verhältnismäßigkeit des DFB einmal mehr infrage stellen.